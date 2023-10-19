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TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA - TUS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavı olan TUS’un ardından adaylar, merakla bekledikleri TUS sonuçlarını araştırıyor. TUS ile ilgili detayları merak edenler arama motorlarında, "TUS 2. dönem sonuçları açıklandı mı?, TUS sonuç ekranı, TUS sonuçlarına nereden bakılır?" gibi ifadelerle araştırma yapıyor. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı? TUS/2 sonuçları nereden öğrenilir? 2. dönem TUS sonuçları sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 11:21
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TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA - TUS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS SONUÇLARI SON DAKİKA - Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem sınav sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM'nin TUS sınav sonuçları 19 Ekim Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Adaylar merakla arama motorlarında sorgulama yapıyor. "TUS sonuçları açıklandı mı? Tus sonuçlarına nereden bakılır? TUS 2. dönem sonuçları açıklandı mı?" ifadeleri ile detaylar araştırılıyor. İşte TUS SONUÇ EKRANI...

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın sonuçları 19 Ekim Perşembe günü saat 10:00'da açıklandı. Sınav sonuçlarına 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.TUS sınav sonuç ekranı için haberimizde yer alan linklerden detaylara ulaşabilirsiniz.

TUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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