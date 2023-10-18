TUZLA SU KESİNTİSİ - Tuzla'da sular ne zaman gelecek? (18 Ekim 2023)

18 EKİM 2023 TUZLA SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Tuzla'da bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 18 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Tuzla 18 Ekim Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...
MALTEPE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ETKİLENEN MAHALLELER: AYDINLI MAH, MİMAR SİNAN MAH, ŞİFA MAH
AÇIKLAMA: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 18/10/2023 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 18/10/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 18/10/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 18/10/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.