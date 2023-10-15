TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEKLER | TTK Zonguldak, Karabük, Bartın isim listesi

TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI - 2 bin personel alımı yapacak olan Türkiye Taşkömürü, kura çekimi ile asil ve yedek listesini belirliyor. TTK, Youtube canlı yayın kura çekimi ile kazanan isimleri açıkladıktan sonra, 1500 kişi sağlık kontrolüne girecek. Peki, TTK işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu? TTK Zonguldak, Karabük, Bartın asil ve yedekler isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından 25-30 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan TTK 2 bin işçi alımı kura çekimine 13 Ekim Cuma günü Zonguldak'tan başlanacak. 20 Ekim Cuma günü ise Bartın ve Karabük illerinde kura çekimi tamamlanacak. Zonguldak kura çekiminin tamamlanmasının ardından isim listesi TTK'nın resmi sitesinde paylaşıldı. Karabük ve Bartın ise 15 Ekim Pazar günü belli olacak.

TTK ZONGULDAK İŞÇİ ALIMI ASİLLER İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TTK ZONGULDAK İŞÇİ ALIMI YEDEKLER İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TTK İŞÇİ ALIMI BARTIN VE KARABÜK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Zonguldak TTK 1500 işçi alımı kurası 13 Ekim Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor Salonu'nda başladı. 1500 kişilik alım canlı yayın ile takip ediliyor.

TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

2023 TTK KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun, 2.000 personel için yapacağı kura çekimi sonuçları, 20 Ekim Cuma günü sona erecek. Böylece nihai liste, 20 Ekim Cuma günü belli olacak. TTK tarafından yapılacak kuranın sonuçları, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun resmi internet sitesinden yayınlanacak.

KURA ÇEKİLİŞİNDE ADI ÇIKANLAR NE YAPACAK?

Kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adayların, ücretleri kendileri tarafından karşılanmak suretiyle TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları "Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır" kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını almaları için Kurumumuzca İlgili hastane veya hastanelere sevk edilmek üzere aşağıdaki belgelerle birlikte;

Kuradan çıkan Asıl aday sırasına göre;

1-300 (300 dahil) arası adaylar 23 Ekim 2023 tarihinde,

301-600 (600 dahil) arası adaylar 24 Ekim 2023 tarihinde,

601-900 (900 dahil) arası adaylar 25 Ekim 2023 tarihinde,

901-1200 (1200 dahil) arası adaylar 26 Ekim 2023 tarihinde,

1201-1500 arası adaylar 27 Ekim 2023 tarihinde

Zonguldak TTK Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı İşçilik Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

ASİL VE YEDEKLERİN BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi

En son bitirdiği okul diploması ve fotokopisi

4 adet vesikalık resim

İkametgâh belgesi

Nüfus kayıt örneği

Varsa askerlik terhis belgesi (fotokopi)

Varsa Sigorta sicil numarası ve Başlangıç tarihi (Gün, Ay, Yıl) (Fotokopi)

NOT: Belgelerin şeffaf dosya içerisinde getirilmesi gerekmekte olup, belge getirme sırasına göre her gün 50 aday hastaneye sevk edilecektir.

NOT: Kuradan çıkmış olmak tek başına işe girmeye hak kazandırmaz. Elektronik kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekküllü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda "Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır" kararlı sağlık raporlarını almaları ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan Arşiv Araştırması sonucuna göre işe girmeye engel bir suçları olmaması halinde işe başlatılacaklardır.

İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını alamayan, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılacak olan Arşiv Araştırmasına göre işe girmeye engel bir suçu olanlar ile 8 ay içinde işten ayrılanların yerine YEDEK listesinin ilk sırasındaki (1501'den itibaren) kişiden başlamak üzere sırasıyla yedek aday çağrılıp hastaneye sevk edileceklerdir.