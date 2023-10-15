Haberler Haberler TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı şifresiz canlı yayın 👉 📺

TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı şifresiz canlı yayın 👉 📺

TÜRKİYE MAÇI TRT 1'DE! Türkiye Letonya maçı merakla bekleniyor. Milli Takım'ın kazanmak için sahaya çıkacağı karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal da belli oldu. TRT 1 canlı maç izlemek isteyen futbolseverlere müsabakayı naklen yayınlayacak. İşte TRT 1 frekans bilgileri ve ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 22:01 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 22:10
TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı şifresiz canlı yayın 👉 📺

TÜRKİYE MAÇI TRT 1'DE! Türkiye Letonya maçı merakla bekleniyor. Milli Takım'ın kazanmak için sahaya çıkacağı karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal da belli oldu. TRT 1 canlı maç izlemek isteyen futbolseverlere müsabakayı naklen yayınlayacak. İşte TRT 1 frekans bilgileri ve ayrıntılar...

TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN 👉 TIKLAYIN

FREKANS BİLGİLERİ

Milli Takım maçlarının Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'nin frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor. Türkiye Hırvatistan maçını izlemek isteyen futbolseverlerin Uydu Türksat 4A, Frekans 11958, Polarizasyon V , Sembol Oranı 27500, FEC 5/6 şeklinde ayarlaması gerekiyor.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN 👉 TIKLAYIN

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