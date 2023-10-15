Haberler Haberler TARIM KREDİ'DE YÜZDE 50 İNDİRİM | Başkan Erdoğan'ın 'enflasyon' mesajı Tarım Kredi Marketleri'ni harekete geçirdi

TARIM KREDİ'DE YÜZDE 50 İNDİRİM | Başkan Erdoğan'ın 'enflasyon' mesajı Tarım Kredi Marketleri'ni harekete geçirdi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, birçok temel ihtiyaç, gıda ve temizlik ürününde yüzde 50 indirim yapacağını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele mesajının ardından harekete geçen TKKM, indirimin tarihini duyurarak çok sayıda üründe fiyatları düşürme kararı aldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 12:10
TARIM KREDİ'DE YÜZDE 50 İNDİRİM | Başkan Erdoğan'ın 'enflasyon' mesajı Tarım Kredi Marketleri'ni harekete geçirdi

TARIM KREDİ'DE YÜZDE 50 İNDİRİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı indirim çağrısının ardından harekete geçen ilk marka Tarım Kredi Kooperatif Marketleri oldu. Gıdadan temizlik malzemelerine birçok temel ihtiyaç ürününde indirime gidileceğini belirten TTKM, indirimin birçok üründe yüzde 50'ye varan oranda yapılacağını duyurdu.

FİYATLAR YARI YARIYA

Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla, kaliteden ödün vermeden, sağlıklı, doğal ve katkısız ürünlerini tüketiciler ile buluşturan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından indirim kararı aldı. Mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

BİR İNDİRİM DE MANAVDA

Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturarak, çiftçilerin ürettiği ürünleri en uygun fiyatla tüketicilere ulaştırmayı ve ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyor.

TARIM KREDİ MARKETLERİ YÜZDE 50 İNDİRİM NE ZAMAN?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden yapılan açıklamada, yüzde 50 indirimin 16 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

TARIM KREDİ MARKETLERİ YÜZDE 50 İNDİRİM HANGİ ÜRÜNLERDE?

  • Süt,
  • Peynir,
  • Pirinç,
  • Nohut,
  • Mercimek,
  • Ayçiçeği Yağı,
  • Salça,
  • Çay,
  • Un
  • Deterjan,
  • Sabun,
  • Kağıt Peçete,
  • Kağıt Havlu,
  • Patates,
  • Soğan,
  • Elma,
  • Portakal,
  • Domates,
  • Salatalık

Sebze ve meyvelerin yer aldığı manav reyonunda indirimler sadece Cumartesi, Pazar, Pazartesi günleri uygulanacak olup indirimli ürünler kataloğu yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.

TARIM KREDİ MARKETLERİ 6-19 EKİM TARİHLİ KATALOG

DİĞER
MİLLİ MAÇ! Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler
New York Times İsrail'in Gazze'yi işgal planını yazdı! Tel Aviv'in en büyük korkusu tüneller: Yeni cepheler açılabilir
Menajeri mesaj yolladı! "Devre arasında görüşelim"
Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MALTEPE SU KESİNTİSİ - Maltepe'de sular ne zaman gelecek? (15 Ekim 2023)
BAĞCILAR SU KESİNTİSİ - Bağcılar'da sular ne zaman gelecek? (15 Ekim 2023)
TENEFFÜS SÜRESİ UZADI MI 2023? | Okullarda teneffüs kaç dakika, dersler kaç dakika?
a spor canlı izle - A SPOR KESİNTİSİZ
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bisiklet turunun Sultanahmet etabı başladı! Bisiklet turunun Sultanahmet etabı başladı! 11:48
Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi... Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi... 11:47
Menajeri mesaj yolladı! "Devre arasında görüşelim" Menajeri mesaj yolladı! "Devre arasında görüşelim" 11:41
Kulüpler Birliği'ne MHK teklifi! Hakem atamaları... Kulüpler Birliği'ne MHK teklifi! Hakem atamaları... 11:24
Sahalara dönüyor! O maçı gözüne kestirdi Sahalara dönüyor! O maçı gözüne kestirdi 11:12
LÜKSEMBURG SLOVAKYA maçı hangi kanalda? LÜKSEMBURG SLOVAKYA maçı hangi kanalda? 11:09
Daha Eski
Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri! Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri! 11:09
Fransız ekibinden G.Saraylı yıldıza kanca! Fransız ekibinden G.Saraylı yıldıza kanca! 10:51
BOSNA HERSEK PORTEKİZ maçı hangi kanalda? BOSNA HERSEK PORTEKİZ maçı hangi kanalda? 10:48
İZLANDA LİHTENŞTAYN maçı hangi kanalda? İZLANDA LİHTENŞTAYN maçı hangi kanalda? 10:41
Zaniolo'ya şok suçlama! Çeteyi organize etti mi Zaniolo'ya şok suçlama! Çeteyi organize etti mi 00:01
Transferde Szymanski bombası! 30 milyon euro... Transferde Szymanski bombası! 30 milyon euro... 00:01