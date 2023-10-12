KYK BURS BAŞVURU EKRANI 2023 | KYK Burs ve Kredi nasıl, nereden başvuru yapılır? e-DEVLET burs başvurusu

KYK BURS KREDİ BAŞVURU 2023 | Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 2023-2024 dönemi için burs ve kredi başvuruları başladı. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği duyuruyu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu. "Burs / Kredi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59'a kadar yapabilirsiniz.' diyen Bak'ın açıklamasının ardından KYK Burs ve Kredi nasıl, nereden başvuru yapılır? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KYK BURS VE KREDİ NASIL, NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Burs ve Öğrenim Kredisine başvurmak için öncelikle KYK web sitesine kayıt olmak gerekmektedir. Ardından, web sitesinde yer alan "Burs ve Öğrenim Kredisi Başvurusu" formunu doldurmak ve burs/kredi başvuru işlemlerini tamamlamak gerekmektedir.

KYK BURS VE KREDİ NE KADAR, KAÇ TL 2023?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti. Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır. Bu yıl aynı tutarla başlayacağı tahmin edilen burs ve kredi ücretlerinin Ocak ayı itibarıyla zamlanması beklenmektedir. İşte 2023 Ocak ayından itibaren geçerli kredi ve burs tutarları:

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

2023 KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GERİ ÖDEMESİZ KYK BURSU ŞARTLARI NEDİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

Burstan yararlanabilmektedir.

NOT: Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkûm olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?