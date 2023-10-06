YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 | Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 20, 30, 40, 50, 60 zamlı asgari ücret hesaplaması

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 | Yeni asgari ücrette Ocak zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TÜİK'in Eylül ayına ilişkin enflasyon verisini açıklamasının ardından 3 aylık enflasyon farkı netleşti. 6 aylık enflasyon farkına ek refah payı ve seyyanen zam da beklenen asgari ücrette yeni tahminler ve masadaki formüller araştırılıyor. İşte 2024 Ocak yeni asgari ücret zammı için masada konuşulanlar...

ASGARİ ÜCRET YILBAŞINDA NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet kanadından temsilcilerle oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaşmıştı. Yeni yılda da toplanacak olan komisyonun alacağı karar merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili yaptığı son açıklamada, "Yıl sonunda asgari ücrette enflasyon yükünü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var." ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, ekonomide birinci önceliklerinin tüm vatandaşların refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak olduğunu vurgulayan Işıkhan şunları söyledi:

"Bu bağlamda enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim. Gerek sizlerle gerek işçilerimizin temsilcisi konumundaki konfederasyonlarla istişare içinde olacağız. Bu süreçte de karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmeye davet edeceğiz."

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yılın asgari ücret tutarını belirleyecek. Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun tamamına yakınını ilgilendiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor. Yapılan toplantıların ardından aralık ayının son haftasına doğru güncel asgari ücret tutarının belirlenmesi bekleniyor.

MEVCUT RAKAMLAR

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 13.414,50 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 1.878,03 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 134,15 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.012,18 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 11.402,32 ₺

YÜZDE 20 ZAMLI RAKAMLAR

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 16.097,18 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.253,63 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 160,98 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.414,61 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 13.682,78 ₺

YÜZDE 30 ZAMLI RAKAMLAR

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 17.438,8529 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.441,4₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 174,39 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.615,83 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 14.823,01 ₺

YÜZDE 40 ZAMLI RAKAMLAR

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.780,3 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.629,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 187,81 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.817,052 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.963,24 ₺

YÜZDE 50 ZAMLI RAKAMLAR

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 20.121,75 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.817,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 201,217 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.018,667 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 17.103,083 ₺

YÜZDE 60 ZAMLI RAKAMLAR

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 21.462,91 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.004,84 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 214,64 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.219,48 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 18.243,71 ₺