İSTANBUL HAVA DURUMU (29 EYLÜL CUMA) | İstanbul'da yağış ne kadar sürecek? ⚡ AFAD'dan yeni uyarı!

İSTANBUL HAVA DURUMU (29 EYLÜL CUMA) | İstanbul'da 27 Eylül gecesi başlayan yğaış, Perşembe günü şiddetini artırdı. Bazı araçların sular altında kaldığı megakentte baraj doluluk oranları artarken yağışların bir süre daha devam edeceğini kaydeden uzmanlar, İstanbulluları uyardı. Yağışların ne kadar süreceğini ve hangi ilçelerde etkili olacağını merak edenler için tüm detayları haberimizde derledik.

29 EYLÜL CUMA İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın gün içinde en çok 24 dereceye ulaşacağını kaydeden MGM uzmanları, yağışların 3 Ekim Salı gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

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İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

☔29 Eylül Cuma: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C

⚡30 Eylül Cumartesi: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C

🌧01 Ekim Pazar: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 26°C

🌂02 Ekim Pazartesi: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 23°C

⛈03 Ekim Salı: Parçalı Bulutlu 25°C

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

🌂EDİRNE °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu

🌂İSTANBUL °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

🌂KIRKLARELİ °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu

🌂SAKARYA °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

⛅A.KARAHİSAR °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

⛅DENİZLİ °C, 30°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

⛅İZMİR °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

⛅MUĞLA °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun iç kesimleri, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

🌊ADANA °C, 31°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌊ANTALYA °C, 30°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌊HATAY °C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu

🌊MERSİN °C, 32°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

⚡ANKARA °C, 25°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

⚡ESKİŞEHİR °C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

⚡KONYA °C, 27°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

⚡SİVAS °C, 27°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

⛈BOLU °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

⛈KASTAMONU °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

⛈SİNOP °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu

⛈ZONGULDAK °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

⛈AMASYA °C, 29°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

⛈SAMSUN °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

⛈TOKAT °C, 29°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

⛈TRABZON °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

☔ERZURUM °C, 23°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

☔KARS °C, 22°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

☔MALATYA °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu

☔VAN °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

🌈DİYARBAKIR °C, 33°C: Az bulutlu ve açık

🌈GAZİANTEP °C, 31°C: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

🌈SİİRT °C, 33°C: Az bulutlu ve açık

🌈ŞANLIURFA °C, 33°C: Az bulutlu ve açık