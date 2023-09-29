DGS EK TERCİHLER BAŞLADI | İşte DGS EK TERCİH EKRANI | ÖSYM DGS boş kontenjanlar

DGS EK TERCİH EKRANI - ÖSYM'nin yapacağı DGS açıklaması merakla bekleniyordu. Beklenen açıklama bugün geldi ve DGS ek tercih tarihleri belli oldu. DGS ek tercihleri 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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DGS EK TERCİH KILAVUZU 2023

Ek yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DGS EK TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS EK TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN