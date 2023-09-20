Instagram'da sorun mu var? Instagram çöktü mü? Instagram erişim sorunu...

Sosyal medya kullanıcılarının en çok kullandığı uygulamalar arasında yer alan Instagram'da erişim problemi mi yaşandı? Kullanıcıların gündeminde yer alan sorun üzerine arama motorlarında detaylar araştırılmaya başlandı. Ağ hatası, akış yenileyememe, mesajlaşma sorunu uygulamadan atma gibi problemler sık sık yaşanabiliyor. Peki, Instagram'da sorun mu var, çöktü mü? İşte, İnstagram hakkında bazı bilgiler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

19 Eylül tarihinde dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık yaşandı. 20 Eylül itibariyle Instagram'da sorun bulunmuyor. An itibariyle uygulama kaynaklı problem bulunmamaktadır. Anlık problem yaşayanlar için sorunun kaynağı ağ veya cihaz kaynaklı olabilir.