Haberler Haberler KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filminin oyuncuları kimler?

KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filminin oyuncuları kimler?

Ric Roman Waugh'un yönetmenliğini üstlendiği Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmi televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek. Sinemaseverler Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filminin konusunu, oyuncularını araştırmaya devam ederken; Kod Adı: Angel filmine dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 15:23 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 15:34
KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filminin oyuncuları kimler?

Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmi gündemde yerini aldı, izleyicilere sinema şöleni yaşatacak filmin konusu ve oyuncuları sorgulanmaya başladı. İşte 2019 yapımı Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmine dair merak edilenler...

KOD ADI ANGEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning'in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir.

KOD ADI ANGEL FİLMİ OYUNCULARI KİM?

  • Gerard Butler
  • Frederick Schmidt
  • Danny Huston
  • Rocci Williams
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