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UZAYDA YAŞAM KANITI BULUNDU | NASA'DAN AÇIKLAMA

Son dakika haberleri... NASA, James Webb uzay teleskobunun uzak bir gezegende yaşam belirtisine dair kanıtlar bulmuş olabileceğini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 10:10 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 10:20
UZAYDA YAŞAM KANITI BULUNDU | NASA'DAN AÇIKLAMA

NASA'nın (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi) uzaydaki 'James Webb' teleskobunun, 'K2-18b' gezegeninde bulduğu bir molekülün uzayda yaşamın kanıtı olabileceği açıklandı.

Henüz kesinleşmemiş verilere göre, 120 ışıkyılı uzaklıktaki "K2-18b" gezegeninde Dünya'da sadece canlılar tarafından üretilen 'dimetil sülfit' (DMS) adlı bir molekül var olabilir. Araştırmacılar ayrıca gezegenin atmosferinde metan ve karbondioksit tespit edildiğini belirtirken, bu keşfin K2-18b'nin su okyanusuna sahip olduğu anlamına gelebileceği ifade edildi. Araştırmayı yürüten Prof. Nikku Madhusudhan, "Dünya'da DMS yalnızca canlılar tarafından üretiliyor. Ancak K2-18b'deki DMS'nin varlığını doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç var, kesin sonuçlar bir yıl içinde çıkar. Veriler onaylanırsa bu çok büyük bir olay olur" dedi. Bilim insanları, uzak bir yıldızın yörüngesindeki bir gezegende DMS olasılığınının ilk kez belirlendiğini bildirdi.

1 YILDIR UZAYDA YAŞIYOR

NASA'dan Frank Rubio, uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Rubio, 366 günle uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot olarak tarihe geçti. Rubio'nun, NASA astronotu Mark Vande Hei'nin uzayda geçirdiği 355 gün 3 saat 45 dakikayı geride bıraktığı belirtildi. 27 Eylül'de Dünya'ya dönecek olan Frank Rubio o zamana kadar uzay istasyonunda 371 gün geçirmiş olacak.

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