Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI CANLI - 8 Eylül Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI - 8 Eylül Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

8 EYLÜL CUMA altında son durum - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de gün içinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 8 Eylül altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 06:53 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 07:00
ALTIN FİYATLARI CANLI - 8 Eylül Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 8 Eylül Cuma günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

8 Eylül Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.662,10

Gram altın satış: 1.662,30

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.758,00

Çeyrek altın satış: 2.800,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.532,00

Yarım altın satış: 5.601,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.034,00

Tam altın satış: 11.162,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.238,00

Cumhuriyet altını satış: 11.408,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.328,00

Ata altın satış: 11.452,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Eylül Cuma günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
TÜRKİYE EURO 2024 Elemeleri D Grubu güncel puan durumu nedir? TÜRKİYE PUAN DURUMU TABLOSU!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
F.Bahçe'den 2. Zagreb çıkarması! Livakovic aracı olacak
G.Saray'dan milli yıldıza yeni teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem son dakika 8 Eylül 2023
CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🤲 | 2023 yeni, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
PS Plus'a büyük zam!
Amazon Prime Gaming Eylül ayı oyunları belli oldu!
Efootball 2024 ne zaman açılacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi mesaisi sürüyor Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi mesaisi sürüyor 00:45
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı 00:45
Rigoberto Rivas Hatayspor'da! Rigoberto Rivas Hatayspor'da! 00:45
Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi mesaisi sürüyor Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi mesaisi sürüyor 00:36
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı 00:34
Rigoberto Rivas Hatayspor'da! Rigoberto Rivas Hatayspor'da! 00:27
Daha Eski
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! İşte dönüş tarihi G.Saray'dan sakatlık açıklaması! İşte dönüş tarihi 00:03
G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli 00:03
Kuntz: Farklı bir sistemle oynayabiliriz Kuntz: Farklı bir sistemle oynayabiliriz 00:03
Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı? Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı? 00:03
Fırtına Arsenal'in yıldızıyla anlaştı! Fırtına Arsenal'in yıldızıyla anlaştı! 00:03
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! 00:03