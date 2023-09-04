Haberler Haberler Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 29 Ekim'de emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 29 Ekim'de emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi sorusu sosyal medyada en çok arananlar arasında. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde emeklilere 29 Ekim'de 5.000 TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceği iddiaları sonrası vatandaşlar bu iddianın gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 18:59 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 19:21
Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 29 Ekim'de emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor.

Bilindiği üzere Temmuz zammı sonrası emekli vatandaşlar ek zam beklentisi içine girmiş ve Başkan Erdoğan ilgili bakanlıklara ara zam için talimat vermişti. Emekli aylıklarında düzenleme çalışmaları sürerken sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde bir iddia ortaya atıldı. Emeklilere 29 Ekim'de 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceği öne sürüldü. Bu noktada ise ''Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı, verilecek mi?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Ekim ayında SSK, Bağ-Kur emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı? İşte detaylar…

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 29 Ekim'de emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı?

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Bazı haber siteleri ve sosyal medya kaynakları, emeklilerle ilgili yeni bir iddiada bulundu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceği öne sürüldü.

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 29 Ekim'de emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 29 Ekim'de emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM KARARI RESMİ GAZETE'DE!

Memur maaş zammında süreç, 1 Ağustos'ta başladı. Kamu İşveren Heyeti ile memur temsilcileri pek çok kez pazarlık masasında bir araya geldi.

2024 ve 2025 dönemini kapsayan maaş zammıyla ilgili taraflar anlaşamayınca Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi.

Kurul 31 Ağustos'ta kararını açıkladı. Buna göre 2024 yılı için yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılının için de yüzde 6 artı yüzde 5 zam verilmesi kararlaştırıldı.

Enflasyon farkının da 6'şar aylık dönemler halinde ödenmesine hükmedildi. Kararın ardından hükümet cephesinden gelen açıklamada ise sosyal devlet anlayışı çerçevesinde çalışanların enflasyon karşısında korunmaya devam edileceği vurgulanmıştı.

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 29 Ekim'de emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı?

ZAM KARARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Memur maaş zam oranları, 11 kişiden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndaki 6 üyenin oyu ile kabul edildi.

Belirlenen oranlar 65 yaş aylığı ile engelli ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak.

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 29 Ekim'de emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı?

Toplu Sözleşme metninde ayrıca 3 bin 600 ek gösterge verilmesinden kıyafet yardımı ve yiyecek tutarlarının güncellenmesine pek çok yeni düzenleme de yer aldı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı son olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece karar kesinleşti. Yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2024'ten itibaren başlayarak 2 yıl boyunca geçerli olacak.

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