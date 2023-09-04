Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 29 Ekim'de emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor.
Bilindiği üzere Temmuz zammı sonrası emekli vatandaşlar ek zam beklentisi içine girmiş ve Başkan Erdoğan ilgili bakanlıklara ara zam için talimat vermişti. Emekli aylıklarında düzenleme çalışmaları sürerken sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde bir iddia ortaya atıldı. Emeklilere 29 Ekim'de 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceği öne sürüldü. Bu noktada ise ''Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı, verilecek mi?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Ekim ayında SSK, Bağ-Kur emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı? İşte detaylar…