23 Ağustos Merkür Retrosu Ne Zaman? En Çok Hangi Burçları Etkileyecek?

Hâlihazırda devam eden bir Venüs retrosu da bulunmakta ve üzerine bir de Merkür retrosu başlıyor. Bu dönemde genel olarak yeni işler başlatmak yerine yarım kalmış işleri tamamlama yoluna gidebiliriz. İletişim dilimizi yumuşak tutmamız bu dönemde daha iyi olacaktır.

Yeni ilişkilere adım atmak adına uygun zamanlar değildir. Bu iki retro ile birlikte eski ilişkiler tekrar gündeme gelebilir ya da biz eski aşkların kapısını çalma isteği duyabiliriz. Mümkünse sözleşme, evrak imza işleri bu döneme denk getirilmemeli, elektronik cihaz alım satımlarından uzak durulmalıdır.

Bu dönemde yeni işlere başlamak pişmanlık getirebilir. Retronun Başak burucnda olması sebebi ile takıntılar artabilir. Çevremiz ile iletişimimizde takıntılı ve objektiflikten uzak bir tavır sergileyebiliriz. Biraz durma ve durum değerlendirmesi yapma zamanıdır.

Merkür Retrosu Burçları nasıl etkileyecek?

Yükselen Koç: İş hayatınıza yoğunlaşabilir, yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Çalışma ortamınızda ve günlük rutinlerinizde değişiklikler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Gizli bir sağlık durumu var ise ortaya çıkabilir. Evcil hayvanlarınız ile ilgili gündemleriniz olabilir.

Yükselen Boğa: Sona ermiş ilişkiler gündeme gelebilir. Mevcut ilişkide gerginliklere dikkat. Çocuklarınızla aranızda iletişim sıkıntıları oluşabilir.

Yükselen İkizler: Aile ilişkilerine biraz daha özen gösterilmesi gerekebilir. Ev ve aile hayatınızda ihtiyaçları gözetmek iyi olabilir.

Yükselen Yengeç: İletişim dilinize özen göstermeniz gereken bir dönem. Aynı zamanda elektronik aletler, ticaret gibi konularda dikkatli olunmalı. Dedikodulara dikkat.

Yükselen Aslan: Harcamalarınızı yönetme konusunda dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalardan kaçınmalı, riskli yatırımlardan uzak durmalısınız. Öz değer konularına zaman ayırabileceğiniz bir dönem.

Yükselen Başak: Retronun etkilerini yoğun şekilde hissedebilirsiniz. Sağlığınızı ön plana almanız gereken bir dönem. Günlük rutinlerinizde karışıklık meydana gelebilir. Daha planlı ve sakin ilerlemek iyi gelecektir.

Yükselen Terazi: İnzivaya çekilme ihtiyacı duyabilirsiniz. İçe dönüş ve meditasyonlar iyi gelebilir. Yaşamınızdaki gelişmeleri diğerleri ile paylaşmak için iyi bir zaman olmayabilir. Dedikodulara maruz kalabilirsiniz.

Yükselen Akrep: Eski dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Organizasyonlarda sorunlar çıkabilir.

Yükselen Yay: Otorite figürlerle gerginlere dikkat etmelisiniz. İletişim dilinizi yumuşak tutmak iyi bir fikir olabilir. Kariyer tercihleri ile ilgili değişiklikler olabilir. Terfiler söz konusu olabilir.

Yükselen Oğlak: Uzun yolculuklar, yurtdışı gezileri söz konusu olabilir. Yurtdışı bağlantılı işlerle alakalı aksilikler söz konusu olabilir. Vize, pasaport işlemlerinde gecikmeler söz konusu olabilir. Farklı kültürlerden insanlarla bir araya gelebilirsiniz.

Yükselen Kova: Borçlar, vergiler, kredilerle ilgili dikkatli olunmalı. Ekstra borçlara girme konusunda temkinli olmakta fayda var. Borç vermeyin ve gereksiz harcamalarda bulunmayın.

Yükselen Balık: Evliliklerde ve ortaklık ilişkilerinde yanlış anlaşılmalar olabilir. Fevri kararlar verilmemeli. Yarım kalan ilişkiler tamamlanmak üzere gündeme gelebilir.

İçerik: Behnan YENER