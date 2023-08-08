SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SUBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesi taban puanları 2023, SUBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 345,66 420.431
İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 334,64 492.692
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 323,89 574.001
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 314,23 657.980
Fizyoterapi TYT 50/52 313,2 667.552
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 311,63 682.129
Mekatronik TYT 50/52 311 688.058
Eczane Hizmetleri TYT 40/41 305,52 742.278
Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 305,09 746.812
Aşçılık TYT 60/62 302,86 770.279
Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 30/31 299,07 810.860
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 296,69 836.766
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 294,11 866.475
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 291,78 893.569
Grafik Tasarımı TYT 50/52 291,09 901.928
Mekatronik TYT 40/41 288,54 932.547
Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 287,55 944.660
Elektrik TYT 60/62 286,47 958.059
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 285,66 968.286
Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 285,58 969.335
Mekatronik (İÖ) TYT 40/41 283,49 996.281
Makine TYT 80/82 283,25 999.417
Gemi İnşaatı TYT 40/41 281,6 1.020.746
Lojistik TYT 50/52 279,77 1.045.041
Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 278,19 1.066.546
İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 277,16 1.080.754
Pastacılık ve Ekmekçilik TYT 30/31 276,42 1.090.990
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 65/67 271,8 1.156.791
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55/57 271,78 1.157.018
Elektrik (İÖ) TYT 50/52 268,16 1.210.825
İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 266,62 1.234.308
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 266,62 1.234.323
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 50/52 266,55 1.235.316
Moda Tasarımı TYT 50/52 266,37 1.238.199
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 265,49 1.251.676
Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 40/41 265,33 1.254.187
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 264,99 1.259.467
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon TYT 40/41 264,07 1.273.737
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 262,64 1.296.415
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 262,56 1.297.767
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 261,8 1.309.990
Elektrik TYT 50/52 261,77 1.310.380
İşletme Yönetimi TYT 60/62 260,69 1.328.147
Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 260,04 1.338.733
Makine TYT 50/52 259,24 1.352.007
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 259,1 1.354.380
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 257,93 1.373.741
Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri TYT 40/41 257,17 1.386.648
Makine (İÖ) TYT 80/82 256,25 1.402.344
Çevre Koruma ve Kontrol TYT 40/41 255,96 1.407.321
Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 255,62 1.413.152
Makine TYT 50/52 255,49 1.415.477
Medya ve İletişim TYT 60/62 255,15 1.421.223
Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 55/57 255,12 1.421.763
Lojistik (İÖ) TYT 50/52 253,55 1.449.101
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 251,08 1.492.936
Dış Ticaret TYT 80/82 250,75 1.499.021
İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 250,4 1.505.397
İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60/62 250,32 1.506.881
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 250,09 1.511.101
Metalurji TYT 40/41 248,75 1.535.598
Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 247,77 1.553.954
Mimari Restorasyon TYT 55/57 247,69 1.555.403
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90/93 243,59 1.634.386
Moda Yönetimi TYT 25/26 243,07 1.644.401
Endüstriyel Kalıpçılık TYT 40/41 242,14 1.662.768
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 241,73 1.670.793
Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 50/52 241,38 1.677.700
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 45/47 240,88 1.687.654
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50/52 240,77 1.689.839
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 239,93 1.706.923
İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 238,66 1.733.212
İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 50/52 238,54 1.735.716
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 50/52 236,64 1.775.263
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 50/52 235,21 1.805.785
Mobilya ve Dekorasyon TYT 40/41 235,17 1.806.639
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 40/41 234,42 1.822.942
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 80/82 234,09 1.830.124
Kaynak Teknolojisi TYT 40/41 234 1.832.033
Pazarlama TYT 50/52 233,41 1.844.894
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 80/82 232,9 1.855.969
Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ) TYT 50/52 232,63 1.861.839
Kaynak Teknolojisi TYT 40/41 231,3 1.891.572
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 65/67 230,98 1.898.751
Tekstil Teknolojisi TYT 35/36 230,79 1.903.095
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 230,52 1.909.150
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 40/41 230,38 1.912.421
Emlak Yönetimi TYT 30/31 230,28 1.914.476
İşletme Yönetimi TYT 50/52 228,31 1.960.012
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi TYT 50/52 227,36 1.982.158
İşletme Yönetimi TYT 39/40 224,37 2.053.000
Dış Ticaret TYT 50/52 223,71 2.068.688
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 49/51 223,58 2.071.855
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 70/72 221,29 2.127.421
Dış Ticaret TYT 39/40 220,92 2.136.560
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 50/52 220,46 2.148.257
Maliye TYT 60/62 220,16 2.155.497
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 60/62 219,2 2.179.790
İşletme Yönetimi TYT 37/38 219,02 2.184.185
İşletme Yönetimi TYT 38/39 216,41 2.248.704
Maliye TYT 100/103 215,43 2.272.751
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 289,4 485.445
Sağlık Yönetimi EA 60/62 280,51 557.814
Spor Yöneticiliği EA 50/52 279,77 564.244
Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 40/41 276,69 591.692
Turizm İşletmeciliği EA 40/41 252,27 849.836
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Bilgisayar Mühendisliği SAY 48/50 439,86 65.731
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56/58 378,37 132.492
Mekatronik Mühendisliği SAY 56/58 373,8 138.867
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12/13 360,47 158.385
Makine Mühendisliği SAY 56/58 353,23 170.441
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 56/58 352,62 171.447
Hemşirelik SAY 80/82 346,53 182.180
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 56/58 341,17 192.238
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 328,41 218.902
Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 56/58 325,97 224.381
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 317,09 245.776
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 309,12 266.810
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 302,24 286.657
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 14/15 300,63 291.649
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 14/15 300,25 292.788
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 30/30 299,6 294.763
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 14/15 299,1 296.320
İnşaat Mühendisliği SAY 60/14 298,48 298.278
Bitki Koruma SAY 30/31 271,29 401.503
Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 258,76 466.010
Bahçe Bitkileri SAY 30/31 250,79 515.695
Tarla Bitkileri SAY 30/31 248,62 530.799
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 367,17 68.412
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 282,98 487.028
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
Turizm Rehberliği DİL 60/62 321,4 53.681
Turizm Rehberliği (İÖ) DİL 50/52 297,32 63.668