KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kastamonu Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2023, KÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 321,01 597.644
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 312,91 670.168
- Fizyoterapi TYT 50/52 302,68 772.105
- Fizyoterapi (İÖ) TYT 50/52 292,93 879.933
- Eczane Hizmetleri TYT 40/41 289,8 917.355
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 289,02 926.636
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 284,44 983.780
- Çocuk Gelişimi TYT 50/52 284,38 984.608
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 282,42 1.010.048
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 281,87 1.017.134
- Eczane Hizmetleri TYT 75/77 276,65 1.087.790
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 272,65 1.144.442
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 55/57 272,05 1.153.079
- Adalet TYT 70/72 271,25 1.164.793
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 62/64 270,52 1.175.521
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 30/31 267,9 1.214.938
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 267,66 1.218.564
- Adalet TYT 70/72 266,49 1.236.293
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 266,42 1.237.343
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 55/57 265,19 1.256.334
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 70/72 264,1 1.273.303
- Aşçılık TYT 35/36 263,6 1.281.238
- Grafik Tasarımı TYT 60/62 262,02 1.306.472
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 260,7 1.327.958
- Adalet (İÖ) TYT 60/62 256,46 1.398.708
- Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 256,42 1.399.475
- Mekatronik TYT 51/53 256,31 1.401.205
- Sosyal Hizmetler TYT 40/41 255,31 1.418.561
- Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 60/62 254,97 1.424.463
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 253,41 1.451.569
- Elektrik TYT 60/62 251,03 1.493.953
- Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 40/41 250,87 1.496.849
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 246,87 1.570.932
- Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 50/52 246,26 1.582.879
- Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.50) TYT 60/62 246,06 1.586.639
- Evde Hasta Bakımı TYT 60/62 244,65 1.613.536
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 50/52 242,33 1.659.018
- Makine TYT 45/47 241,68 1.671.642
- Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 239,18 1.722.253
- Yaşlı Bakımı TYT 50/52 236,58 1.776.541
- Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 45/47 236,12 1.786.429
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 235,87 1.791.637
- Harita ve Kadastro TYT 40/41 234,87 1.813.116
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60/62 234,86 1.813.520
- Elektrik TYT 49/51 232,6 1.862.529
- Elektrik TYT 50/52 232,13 1.872.971
- İş Makineleri Operatörlüğü TYT 30/31 232 1.876.034
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 231,44 1.888.427
- İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 229,88 1.923.523
- Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 59/61 229,73 1.926.993
- Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 35/36 228,31 1.959.961
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 20/21 226,09 2.012.173
- İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 38/39 225,67 2.022.043
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 49/51 225,27 2.031.755
- Sosyal Güvenlik TYT 60/62 224,67 2.046.001
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 223,88 2.064.666
- Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 223,83 2.065.993
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 223,71 2.068.691
- Elektrik (İÖ) TYT 40/41 223,5 2.073.979
- İşletme Yönetimi TYT 65/67 222,57 2.096.448
- Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 40/41 221,16 2.130.732
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 35/36 221,09 2.132.402
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 35/36 220,57 2.145.357
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 54/56 220,3 2.152.060
- Lojistik TYT 20/21 219,93 2.161.265
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 217,83 2.213.671
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 216,68 2.241.917
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 42/44 216,4 2.248.903
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) TYT 50/52 214,68 2.291.819
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 35/36 214,16 2.304.672
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 213,68 2.316.811
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 212,65 2.342.713
- Maliye TYT 35/36 212,15 2.355.175
- Yerel Yönetimler TYT 20/21 212,11 2.356.283
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 212,11 2.356.399
- Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 60/62 212,02 2.358.666
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30/31 211,82 2.363.677
- Yapı Denetimi TYT 35/36 211,77 2.364.925
- Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 206,29 2.498.914
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 359,55 148.160
- Psikoloji EA 60/62 357,74 153.262
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 346,31 188.295
- Havacılık Yönetimi EA 60/62 284,13 527.400
- Havacılık Yönetimi (İÖ) EA 60/62 256,17 803.786
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 40/41 245,6 932.665
- İşletme EA 25/26 238,17 1.031.083
- Finans ve Bankacılık EA 50/52 232,46 1.109.987
- İktisat EA 30/31 232,28 1.112.573
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 229,38 1.153.646
- Uluslararası İlişkiler EA 50/52 227,47 1.180.905
- Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 224,9 1.217.894
- Felsefe EA 20/21 224,09 1.229.641
- Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 30/31 222 1.259.651
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 90/93 484,69 28.163
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 385,87 122.835
- Veterinerlik SAY 50/52 376,05 135.671
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 65/67 368,71 146.041
- Hemşirelik SAY 90/93 338,04 198.464
- Ebelik SAY 40/41 323,11 231.041
- Biyomedikal Mühendisliği SAY 20/1 312,49 257.537
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/20 299,13 296.239
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/14 298,8 297.259
- Makine Mühendisliği SAY 30/4 297,96 299.902
- Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 296,84 303.481
- Orman Mühendisliği SAY 35/36 280,73 360.962
- Matematik SAY 40/41 271,07 402.499
- Biyoloji SAY 20/21 254,77 489.829
- Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 25/26 252,79 502.433
- Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 239,48 602.285
- İnşaat Mühendisliği SAY 20/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 390,47 32.213
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 375,94 52.504
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 347,09 119.618
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 345,38 125.051
- İlahiyat SÖZ 108/111 299,08 360.491
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 281,18 502.700
- Coğrafya SÖZ 60/62 272,26 585.230
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 266,53 641.410
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 70/72 259,64 712.523
- Tarih SÖZ 60/62 254,41 769.382
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 248,94 830.625
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 248,42 836.503
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 234,24 999.018
- Gazetecilik SÖZ 70/72 229,11 1.056.906
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) SÖZ 50/52 215,47 1.204.810
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 50/52 199,82 1.347.101
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50/26 181,83 1.453.545
- Gazetecilik (İÖ) SÖZ 50/30 179,4 1.462.393
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Turizm Rehberliği DİL 50/52 263,2 78.915