FINDIK FİYATLARI BELLİ OLDU 2023 | 🌰TMO fındık taban fiyatı ne kadar oldu? İl il en düşük, en yüksek fındık fiyatları

FINDIK FİYATLARI BELLİ OLDU 2023 | Fındıkta hasat zamanının gelişiyle birlikte bu yılın tavan ve taban fiyatları merakla bekleniyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz sene tavanı 54, tabanı ise 46 TL olarak açıklaığı fındıkta yeni fiyatları duyurdu. Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile 2023 fındık fiyatlarını duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından illere göre en düşük ve en yüksek fındık fiyatlarını sizler için derledik.

TMO FINDIK TABAN FİYATI NE KADAR OLDU?

Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 Türk Lirası

Levant kalite fındık için kilogram başına 82 lira 50 kuruş

İL İL EN DÜŞÜK, EN YÜKSEK FINDIK FİYATLARI

İllere göre fındık fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi'nin resmi internet sitesinde henüz açıklanmadı. Öte yandan başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı da ayrıca üreticilere kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacak.

2022 FINDIK ALIM FİYATLARI