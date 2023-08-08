Haberler Haberler FINDIK FİYATLARI BELLİ OLDU 2023 | 🌰TMO fındık taban fiyatı ne kadar oldu? İl il en düşük, en yüksek fındık fiyatları

FINDIK FİYATLARI BELLİ OLDU 2023 | 🌰TMO fındık taban fiyatı ne kadar oldu? İl il en düşük, en yüksek fındık fiyatları

Fındık toplama mevsiminin gelişiyle birlikte üreticiler, fındık fiyatının açıklamasını bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz sene 54 TL olarak açıklanan fındıkta bu yıl TMO taban fiyatlarının illere göre kaç TL olacağını araştıran vatandaşlar, arama motorlarında 'TMO fındık taban fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte il il en düşük, en yüksek fındık fiyatları ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 08:10 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 08:20
FINDIK FİYATLARI BELLİ OLDU 2023 | 🌰TMO fındık taban fiyatı ne kadar oldu? İl il en düşük, en yüksek fındık fiyatları

FINDIK FİYATLARI BELLİ OLDU 2023 | Fındıkta hasat zamanının gelişiyle birlikte bu yılın tavan ve taban fiyatları merakla bekleniyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz sene tavanı 54, tabanı ise 46 TL olarak açıklaığı fındıkta yeni fiyatları duyurdu. Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile 2023 fındık fiyatlarını duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından illere göre en düşük ve en yüksek fındık fiyatlarını sizler için derledik.

TMO FINDIK TABAN FİYATI NE KADAR OLDU?

Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 Türk Lirası

Levant kalite fındık için kilogram başına 82 lira 50 kuruş

İL İL EN DÜŞÜK, EN YÜKSEK FINDIK FİYATLARI

İllere göre fındık fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi'nin resmi internet sitesinde henüz açıklanmadı. Öte yandan başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı da ayrıca üreticilere kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacak.

2022 FINDIK ALIM FİYATLARI

🌰GİRESUN kalite kabuklu fındık: 53.00

🌰LEVANT kalite kabuklu fındık: 52.00

🌰SİVRİ VE DİĞER kalite kabuklu fındık: 51.00

🌰STANDART DIŞI FINDIK: 46.00

DİĞER
Son dakika haberi: Yıldız oyuncu paylaşımıyla sosyal medyayı yangın yerine çevirdi! Galatasaray'dan Fenerbahçe’ye tarihi bir çalım daha…
Kurultaya kadar zaman kazanma mücadelesi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun son tavizi: Tüzük değişikliği
Milan 'Yetmez' dedi F.Bahçe rakam yükseltti!
G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
LGS 3. nakil tercihi olacak mı?
YKS tercihleri ne zaman bitiyor 2023?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Deprem son dakika! 8 Ağustos deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paredes'te sıcak saatler! Paredes'te sıcak saatler! 00:47
G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı! G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı! 00:46
G.Saray'da endişendiren gelişme! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı G.Saray'da endişendiren gelişme! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı 00:46
Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri! Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri! 00:46
F.Bahçe'den flaş Tete açıklaması! F.Bahçe'den flaş Tete açıklaması! 00:46
Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması! 00:46
Daha Eski
Yıldız ismin ayrılığı resmen açıklandı! Yıldız ismin ayrılığı resmen açıklandı! 00:46
Merih Demiral tercihini yaptı! F.Bahçe... Merih Demiral tercihini yaptı! F.Bahçe... 00:46
Beşiktaş'tan Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor Beşiktaş'tan Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor 00:46
Beşiktaş F.Bahçe ve A. Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! Beşiktaş F.Bahçe ve A. Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! 00:46
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 00:46
Inter'i pişman etti! Nedeni... Inter'i pişman etti! Nedeni... 00:46