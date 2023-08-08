ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AYBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2023, AYBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Uçak Teknolojisi TYT 65/67 354,03 372.413
Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 346,54 415.156
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65/67 338,08 468.899
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 333,58 500.270
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65/67 330,51 522.543
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 326,91 549.882
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 65/67 326,57 552.551
Optisyenlik TYT 65/67 323,79 574.746
Grafik Tasarımı TYT 65/67 321,5 593.582
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 45/47 318,31 621.052
Elektronörofizyoloji TYT 60/62 315,59 645.573
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon TYT 50/52 310,17 695.986
Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30/31 302,21 776.997
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 65/67 298,56 816.322
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 60/62 291,38 898.388
Gıda Teknolojisi TYT 50/52 289,29 923.422
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 286,77 954.175
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 65/67 278,2 1.066.398
Yaşlı Bakımı TYT 65/67 276,16 1.094.596
İşletme Yönetimi TYT 58/60 258,22 1.369.054
Yerel Yönetimler TYT 80/82 244,68 1.613.054
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Psikoloji (İngilizce) EA 100/103 400,63 56.473
Hukuk EA 230/236 435,58 14.264
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 60/62 381,08 94.995
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 60/62 350,95 173.430
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 348,38 181.591
Çocuk Gelişimi EA 60/62 342,94 199.750
İşletme (İngilizce) EA 60/62 342,8 200.207
İktisat (İngilizce) EA 60/62 334,85 229.701
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA 60/62 332,87 237.680
Maliye (İngilizce) EA 60/62 324,5 274.012
Sosyal Hizmet EA 70/72 319,3 298.953
Finans ve Bankacılık (İngilizce) EA 60/62 316,18 314.745
Sosyoloji EA 60/62 309,8 349.500
Sağlık Yönetimi EA 70/72 304,23 382.701
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 70/72 288,87 489.541
Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 288,59 491.619
Finans ve Bankacılık EA 70/72 280,33 559.380
Felsefe EA 70/72 275,15 605.872
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 180/185 515,36 8.780
Tıp (İngilizce) SAY 120/123 511,06 10.993
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 485,53 27.534
Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 483,46 29.100
Diş Hekimliği SAY 100/103 482,69 29.661
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 476,61 34.400
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 468,87 40.619
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 460,58 47.520
Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 460,16 47.841
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 447,27 59.022
Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 436,37 68.907
Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60/62 432,82 72.159
Mimarlık (İngilizce) SAY 80/82 394,97 111.814
Hemşirelik SAY 160/164 380,16 130.108
Beslenme ve Diyetetik SAY 75/77 363,76 153.428
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 359,37 160.129
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 354,18 168.754SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 346,27 182.651
Matematik (İngilizce) SAY 50/52 343,14 188.519
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 342,77 189.214
Odyoloji SAY 70/72 314,2 253.002
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60/62 351,59 106.234
Tarih SÖZ 80/82 338,67 148.393
İslami İlimler SÖZ 125/129 326,34 199.622
İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 301,37 344.221
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 345,98 123.138
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 429,14 14.604
Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 323,42 52.874