Haberler Haberler MEB ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | 2023 MEBBİS iller arası tayin, yer değiştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

MEB ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | 2023 MEBBİS iller arası tayin, yer değiştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin il dışı atama başvuruları sona erdi. 2 Ağustos 2023 itibarıyla biten başvuru sürecinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Binlerce öğretmenin başvuruda bulunduğu MEBBİS il dışı atama, yer değiştirme ve mazerete bağlı tayin sonuçları için arama motorlarında araştırılan 'MEB il dışı tayin, atama, yer değiştirme sonuçları belli oldu mu, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 11:00
MEB ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | 2023 MEBBİS iller arası tayin, yer değiştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

MEB ATAMA SONUÇLARI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın bakanlığa bağlı öğretmenler için yer değişikliği ve atama başvuru süreci 2 Ağustos itibarıyla sona erdi. Böylece başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya koyuldu. Öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak, hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak olan atama işlemleri hakkında detayları haberimizde derledik...

2023 MEBBİS İLLER ARASI TAYİN, YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

28 Temmuz tarihinde başvuruları alınan öğretmenlerin iller arası tayin süreci, 2 Ağustos Pazartesi günü sona erdi. Atama sonuçları, 3 Ağustos Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

MEBBİS İLLER ARASI TAYİN YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MEB İLLER ARASI TAYİN VE YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

📅 Başvuru Süreci: 28 Temmuz - 2 Ağustos 2023

📅 Atama Sonuçları: 4 Ağustos 2023

📅 Görevden Ayrılma Başlangıç: 7 Ağustos 2023

MEB İLLER ARASI ATAMA BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

MEB MAZERETE BAĞLI ATAMA TAKVİMİ

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 7-14 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

📅 Başvuru Süreci: 7 -14 Ağustos 2023

📅 Başvuruların Onaylanması: 17 - 21 Ağustos 2023

📅 Atama İlanı: 23 Ağustos 2023

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Zaha sonrası Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir darbe daha! O sözler, her şeyi ortaya çıkardı...
MİT'ten terör örgütüne bir darbe daha! PKK'nın genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram etkisiz hale getirildi
Fransız devinden F.Bahçe'ye sevindiren cevap!
Cimbom'dan ikna turları! Orta saha Barcelona'dan
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023 DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM sonuç sorgulama ekranı 2023
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023?
CUMA HUTBESİ | 4 Ağustos Cuma
İstanbul namaz vakitleri 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da genç oyuncuların sözleşmesi uzatıldı! Fırtına'da genç oyuncuların sözleşmesi uzatıldı! 10:14
Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu 10:01
Aslan teklifini yaptı! İşte o rakam Aslan teklifini yaptı! İşte o rakam 09:34
Yıldız isme övgü dolu sözler: Maçın en iyisiydi! Yıldız isme övgü dolu sözler: Maçın en iyisiydi! 08:42
Şenol Güneş: Bu görüntüler olmadı! Şenol Güneş: Bu görüntüler olmadı! 01:30
Beşiktaş Arnavutluk'ta turladı! Beşiktaş Arnavutluk'ta turladı! 01:30
Daha Eski
4 temsilcimiz de turladı! İşte ülke puanında son durum 4 temsilcimiz de turladı! İşte ülke puanında son durum 01:29
Beşiktaş'ın maçı gecikmeli başladı! İlk düdük öncesi olay Beşiktaş'ın maçı gecikmeli başladı! İlk düdük öncesi olay 01:29
Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! 01:29
Aslan'dan sürpriz hamle! Gündemine aldı Aslan'dan sürpriz hamle! Gündemine aldı 01:29
Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... 01:29
F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı 01:29