HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2023? | Hicri yılbaşı hangi tarihte, ayın kaçında, önemi nedir DİYANET?

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2023? | Muharrem ayının ilk günü ile Zilhicce ayının son gecesini birbirine bağlayan Hicri yılbaşının ne zaman idrak edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ay yılının esas alındığı hicri takvimde, 1 yıl 354 veya 355 günden oluşuer. Bir sonraki güne 00.00'da değil güneş batınca geçilen Hicri takvimi esas alarak 'Hicri yılbaşı hangi tarihte, ayın kaçında, önemi nedir?' sorularını cevapladık. İşte detaylar...

HİCRİ YILBAŞI HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?

Hicri takvime göre Muharrem ayı, 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bu kapsamda, 18 Temmuz Salı günü yılın son günü olurken güneş battıktan sonra yeni yıla girilmiş olacak.

HİCRİ YILBAŞI ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, Hicri yılbaşı başlığının altında şu ifadelere yer verilmiştir:

"Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir.."

HİCRİ TAKVİME GÖRE ÖNEMLİ GÜNLER

🙏Hicri Yılbaşı: 19 Temmuz 2023 Çarşamba

🙏Aşure Günü: 28 Temmuz 2023 Cuma

🙏Mevlid Kandili: 26 Eylül 2023 Salı

HİCRİ TAKVİMİN AYLARI

Hicrî takvi İslami, Müslüman ya da Arap takvimi, 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan, İslam peygamberi Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı (1. yıl) kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicretin, Muharrem ayı yani takvimin başlangıç günü ya da ayıyla bir ilgisi yoktur.

Hicri takvimde 12 ay bulunmaktadır. Hicri takvimi ayın döngüsüne göre hesaplandığı için, güneş döngüsüne bağlı Miladi takvimden yaklaşık 10 gün kısadır. Bu da yıllar geçtikçe Hicri takvimin farklı mevsimlere rast gelmesine neden olmaktadır. El-Biruni ve El-Mesûdî İslam öncesi Arapların ve Müslümanların aynı ay isimlerini kullandıklarını ifade etmişlerdir.

MUHARREM

Haram (mübarek) kılınmış

Günah işlemenin yasaklanmış olduğu mübarek ayların ilkidir.

SAFER

Boş manasında

Gıda veya savaş için yola çıkılan ve evlerin boş bırakıldığı ay idi.

REBİÜLEVVEL

İlk bahar

İsmi baharda verilmiştir.

REBİÜLAHİR

Son bahar

İsim ilkden sonra geliyor.

CEMAZİYELEVVEL

İlk çorak toprak ya da ilk don

Yazın ismi verildiği için veya kışın su donduğu için

CEMAZİYELAHİR

Son çorak toprak ya da son don

İsim ilkden sonra geliyor.

RECEP

Saygı, onur

Mübarek ayların ikincisidir.

ŞABAN

Dağılmış, yayılmış

Su bulmak için dağılınan aydır.

RAMAZAN

Yanma, sıcak olma

Oruç ayı, en saygın ve değerli kabul edilen aydır.

ŞEVVAL

Yükselmiş

Gebe dişi develer kuyruklarını kaldırır.

ZİLKADE

Barışa sahiplik eden

Üçüncü mübarek aydır.

ZİLHİCCE

Hacca sahiplik eden

Hac ayıdır, son mübarek aydır.