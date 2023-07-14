💰1 DOLAR KAÇ TL? | 14 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

14 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Temmuz Cuma 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,06 (Alış) - 26,15 (Satış)
EURO: 29,25 (Alış) - 29,30 (Satış)
STERLİN: 34,10 (Alış) - 34,28 (Satış)
1 DOLAR = 26,15 TL
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👉14 Temmuz Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.645,30
Gram altın satış: 1.645,55
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.662,00
Çeyrek altın satış: 2.721,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.308,00
Yarım altın satış: 5.442,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.616,00
Tam altın satış: 10.834,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 10.979,00
Cumhuriyet altını satış: 11.145,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 10.938,00
Ata altın satış: 11.117,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14Temmuz Cuma günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.