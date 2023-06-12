SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET 2023 AÇIKLAMASI - "Bayramdan önce..."

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI - Seçim öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen Temmuz asgari ücret zammı ile ilgili görüşmeler sürerken, yeni açıklamalar gelmeye de devam ediyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücret süreci ile ilgili detayları açıkladı. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 Temmuz asgari ücreti ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? NE KADAR OLACAK?

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücret hakkında yaptığı açıklamada detaylardan bahsederken, "Mutabakat sağlamayı umuyoruz. Bayram öncesi asgari ücreti halletmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi. "İstihdamı aksatmayacak, çalışanın ve işverenin beklentisini karşılayacak bir rakam belirlemeye gayret edeceğiz" dedi

"TİSK'in görüşünü sayın bakanımıza da arz ettik. Teknik olan görüşler ifade edildiği kadar teknik olmayan görüşler de ifade ediliyor. Bizim görüşümüz üçlü mutabakatta hızlı şekilde işçinin, işverenin razı olduğu kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakat ile bu süreci tamamlamak arzusundayız. Teşkilatımla beraber şahsi arzum, bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır."

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantı için tarihi 13 Haziran 2023 olarak açıkladı. Toplantı bitiminde tarafların, verdikleri teklifleri kamuoyuna açıklaması beklenmektedir. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

2022 ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLMUŞTU?

2022 yılında yapılan ara zamda komisyon 3 kez toplanmış ve toplantıların ardından oy birliği ile karar verilmişti. Böylece 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olarak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Bu rakamla birlikte, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.