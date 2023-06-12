EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK 2023? | SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği temmuz ara zammında, enflasyon farkıyla birlikte intibak ve refah payı da ekleneceği açıklamalarının peş peşe gelmesiyle nefesler tutuldu. Haziran ayı enflasyon oranlarının netleşmesiyle belirlenecek olan emekli zammı için arama motorlarında 'Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte masadaki rakamlar ve hesaplamalar...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK 2023?

Haziran ayında enflasyon sıfır dahi çıksa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında en az yüzde 15.26 oranında zamlanacak. 2023 yılının Ocak ayında yapılan zamla birlikte en düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon farkı zammı kök aylıklara yapılırken bu artış sonrası 7.500 TL'nin altında kalan aylıklar, Hazinece 7.500 TL'ye tamamlanacak. Bu durumda, halen 7.500 TL aylık alanların büyük kısmı temmuz ayında maaş zammı alamayacak.

Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak. Hayata geçirilecek düzenlemeyle maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak. Yeni maaşların Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi de planlanıyor. Konuya ilişkin olarak Kabine değişikliği öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Vedat Bilgin şunları söylemişti:

"Yasal prosedürde Emekli Maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak."

SSK, BAĞKUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve BAĞKUR emeklilerinin en düşük maaşı, yapılan son düzenleme ile birlikte 7 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. 5 aylık enflasyon oranının yüzde 15,26 olduğu hesaba katılırsa, intibak ve refah payı eklenmese ve enflasyon Haziran ayında 0 çıksa bile emekli maaşlarına en az yüzde 15,26 zam yapılacak. Emekli maaşlarına yüzde 15,26 oranında zam gelmesi haline yeni maaşlar ise şöyle olacak:

Mevcut maaş: 7.500 ₺ (EN DÜŞÜK MAAŞ)

💰Zamlı maaş: 8.644,50 ₺ (EN DÜŞÜK MAAŞ)

Mevcut maaş: 7.600 ₺

💰Zamlı maaş: 8.759,76 ₺

Mevcut maaş: 7.700 ₺

💰Zamlı maaş: 8.875,02 ₺

Mevcut maaş: 7.800 ₺

💰Zamlı maaş: 8.990,28 ₺

Mevcut maaş: 7.900 ₺

💰Zamlı maaş: 9.105,54 ₺

Mevcut maaş: 8.000 ₺

💰Zamlı maaş: 9.220,80 ₺

Mevcut maaş: 8.100 ₺

💰Zamlı maaş: 9.336,06 ₺

Mevcut maaş: 8.200 ₺

💰Zamlı maaş: 9.451,32 ₺

Mevcut maaş: 8.300 ₺

💰Zamlı maaş: 9.566,58 ₺

Mevcut maaş: 8.400 ₺

💰Zamlı maaş: 9.681,84 ₺

Mevcut maaş: 8.500 ₺

💰Zamlı maaş: 9.797,10 ₺

Mevcut maaş: 8.600 ₺

💰Zamlı maaş: 9.912,36 ₺

Mevcut maaş: 8.700 ₺

💰Zamlı maaş: 10.027,62 ₺

Mevcut maaş: 8.800 ₺

💰Zamlı maaş: 10.142,88 ₺

Mevcut maaş: 8.900 ₺

💰Zamlı maaş: 10.258,14 ₺

Mevcut maaş: 9.000 ₺

💰Zamlı maaş: 10.373,40 ₺

Mevcut maaş: 9.050 ₺

💰Zamlı maaş: 10.431,03 ₺

Mevcut maaş: 9.100 ₺

💰Zamlı maaş: 10.488,66 ₺

Mevcut maaş: 9.200 ₺

💰Zamlı maaş: 10.603,92 ₺

Mevcut maaş: 9.300 ₺

💰Zamlı maaş: 10.719,18 ₺

Mevcut maaş: 9.400 ₺

💰Zamlı maaş: 10.834,44 ₺

Mevcut maaş: 9.500 ₺

💰Zamlı maaş: 10.949,70 ₺

Mevcut maaş: 9.600 ₺

💰Zamlı maaş: 11.064,96 ₺

Mevcut maaş: 9.700 ₺

💰Zamlı maaş: 11.180,22 ₺

Mevcut maaş: 9.800 ₺

💰Zamlı maaş: 11.295,48 ₺

Mevcut maaş: 9.900 ₺

💰Zamlı maaş: 11.410,74 ₺

Mevcut maaş: 10.000 ₺

💰Zamlı maaş: 11.526,00 ₺