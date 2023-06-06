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YKS NE ZAMAN? YKS sınav giriş yeri sorgulama 2023

ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavı olarak bilinen YKS için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca adayın katılacağı sınav Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) olmak üzere iki oturumda düzenlenecek. Adaylar ve velileri arama motorlarında 'YKS ne zaman?' sorusunun cevabını sorguluyor. İşte YKS sınav giriş yeri sorgulama 2023, YKS giriş tarihi ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 15:20 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 15:40
YKS NE ZAMAN? YKS sınav giriş yeri sorgulama 2023

YKS, ÖSYM tarafından düzenlenen 2 oturumlu üniversiteye geçiş sınavını tanımlamak için kullanılmaktadır. Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı ve hayatlarındaki büyük dönüm noktalarından bir tanesi olan sınav, iki oturumlu olarak gerçekleştirilmekte ve oturumlar 1 gün arayla yapılmaktadır. Peki YKS ne zaman? YKS sınav giriş yeri sorgulama 2023...

YKS NE ZAMAN?

  • TYT: 17 Haziran 2023
  • AYT: 18 Haziran 2023
  • YDT: 18 Haziran 2023
  • YKS Başvuru tarihi: 8-23 Mart 2023

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

2023 YKS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?

Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 335 bin 786 aday başvurdu. 2022 yılında bu sayı, TYT için 3 milyon 234 bin 409, AYT için 2 milyon 56 bin 512 ve YDT için ise 168 bin 430 idi.

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