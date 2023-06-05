MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI 2023 | 5 aylık enflasyon belli oldu! Emekli ve memur maaşı zam hesaplaması

MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI 2023 | Memur ve emekliye yapılacak ara zamda en belirleyici unsur olan enflasyon farkı, Mayıs ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla netlik kazandı. Temmuz ayında yapılacak ara zamdan sadece memur ve emekliler değil asgari ücretli çalışanlar ve özel sektör çalışanlarının bazıları da yararlanacak. Bu nedenle 5 aylık enflasyon farkı ile birlikte emekli ve memur maaş zammı hesaplamasını sizler için derledik. İşte detaylar...

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in verilerine göre 5 aylık enflasyon verileri şöyle:

👉Ocak ayı enflasyonu: 6,65

👉Şubat ayı enflasyonu: 3,15

👉Mart ayı enflasyonu: 2,29

👉Nisan ayı enflasyonu: 2,39

👉Mayıs ayı enflasyonu: 0,04

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

EMEKLİ MAAŞI ZAM HESAPLAMASI

Emekli maaş zammı hesaplamasında, 5 aylık enflasyon farkı 14,52 olarak çıktı. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek.

7 bin 500-10 bin => Yüzde 45 zam

10 bin-15 bin TL => Yüzde 40 zam

15 bin-20 bin TL => Yüzde 35 zam

20 bin ve üzeri => Yüzde 30 zam

Burada yukarıdaki tablodaki zamların belirlenmesi durumunda, örneğinde 10 bin TL alan emeklinin maaşı 4 bin TL artacakken, 20 bin TL alan emeklinin maaşı yüzde 30 zamla 6 bin TL artacak.

MEMUR MAAŞI ZAM HESAPLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı maaş genelgesine göre en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olarak açıklandı. Bu evli ve 2 çocuklu bir memurun maaşı. Yine bu rakam net 22 bin TL düzeyine yükselecek. 7 bin 901 TL alan memur emeklisi maaşı da aynı oranda yükselirse bu rakam 14 bin 671 TL olacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.