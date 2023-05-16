Haberler Haberler SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Türkiye genel seçim sonuçları sorgula

SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Türkiye genel seçim sonuçları sorgula

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 17.00 itibarıyla sona erdi. Sonuçlar ise, seçim yasaklarının bitmesinin ardından YSK güvenliğinde açıklanıyor. İşte 14 Mayıs 2023 tarihli Türkiye genel seçim sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 16:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotoğrafçılık Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
İşaret Dili Kursu ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea'den Madueke açıklaması! Beşiktaş... Chelsea'den Madueke açıklaması! Beşiktaş... 17:24
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! 16:56
Beşiktaş'ta Hatayspor mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Hatayspor mesaisi başladı! 16:48
Josef de Souza'dan flaş paylaşım! Geri dönüyor Josef de Souza'dan flaş paylaşım! Geri dönüyor 16:48
G.Saray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok G.Saray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok 16:30
Liverpool'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması! Liverpool'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması! 16:16
Daha Eski
F.Bahçe'den ayrılmıştı! Yeni takımında coştu F.Bahçe'den ayrılmıştı! Yeni takımında coştu 16:14
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? 16:12
1. Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! 1. Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! 15:17
Inter - Lecce maçı ne zaman? Inter - Lecce maçı ne zaman? 15:16
Hellas Verona - Cagliari maçı ne zaman? Hellas Verona - Cagliari maçı ne zaman? 15:08
Torino - Udinese maçı ne zaman? Torino - Udinese maçı ne zaman? 15:05