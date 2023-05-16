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SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Türkiye genel seçim sonuçları sorgula
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 17.00 itibarıyla sona erdi. Sonuçlar ise, seçim yasaklarının bitmesinin ardından YSK güvenliğinde açıklanıyor. İşte 14 Mayıs 2023 tarihli Türkiye genel seçim sonuçları...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 16:42
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