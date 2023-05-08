ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İşte o hesaplamalar...

Asgari ücret 2023 yılının başında yapılan %54,66 artışla 8 bin 506 TL'ye çıkarken Temmuz ayında yeniden ara zam yapılacağı açıklaması tüm vatandaşları heyecanlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerle refah kaybını telafi ediyoruz. İnşallah Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi rahatlatacağız." açıklaması ile birlikte asgari ücret hesaplamaları hız kazandı. İşte 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile asgari ücret hesaplamaları...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sabah'ın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük İstanbul mitinginde yinelediği emekli ve memur maaşlarında ara zam için refah payı müjdesinin ardından Temmuz ara zammı için şu esasların uygulamaya konacağı öngörülüyor:

Enflasyon farkı ve refah payı ile maaşlar belirlenecek ve alım gücü yükseltilecek.

Maaşlara vergi düzenlemesi yapılarak çalışanların gelirleri artırılacak.

Büyümeden taviz vermeden enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacak.

Sosyal devlet anlayışını güçlendiren yasal düzenlemeler yapılacak.

Yeni ekonomi modelinin getirileri asgari ücret, emekli ve memur maaşları dahil refah payı ile tabana yayılacak. Üretim, istihdam temelli ihracat yönlü büyüme stratejisini benimseyen Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 254,2 milyar dolara yükseldi. Bu rakam 2021 yılında 225,37 milyar dolar, Covid-19 yılı olarak adlandırılan dünyada kapanmaların dikkat çektiği 2020'de 169,5 milyar dolar kayıtlara geçti.

Uygulanan ekonomi modeliyle 2021'de yıllık ihracat yüzde 33, 2022 ise yüzde 12,8 artarak rekor kırdı. Yeni hedef ise 300 milyar dolar olarak açıklandı. Bu dönemlerde Türk şirketlerinin kuvvetli bilançoları ve karlılıkları göze çarptı.

Artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler asgari ücret, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

2023'TE ASGARİ ÜCRET İÇİN ATILAN ADIMLAR

👉Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu.

👉AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi. Böylece 15 milyonu aşkın emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı önce olmak üzere toplamda 4.000 TL ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.

👉Asgari ücret Ocak 2023 döneminde yüzde 54,7 artışla net 8506 TL'ye yükselerek TL bazlı rekor artış yaşadı. Dönemin kuru ile asgari ücret 455 dolar bandına yükselerek döviz bazlı en yüksek düzeyine ulaştı.

👉Ocak döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı refah payı hariç yüzde 15,40 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 16,48 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur zammı Ocak 2023 döneminde yüzde 30'a yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,6 memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Nisan ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık rakamlar netleşti. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15,21 oldu. Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 21,13 olması bekleniyor.

Refah payı da dikkate alındığında asgari ücret için tıpkı geçen sene Temmuz ayında gerçekleşen ara zamdaki gibi yüzde 30 formülü en güçlü seçenek olarak dikkat çekiyor. Bir diğer seçenekte yüzde 35 formülü oldu. Enflasyonun tahminlerdeki gibi gelmesi durumunda asgari ücret hem enflasyon farkı hem de bunun üzerinde verilecek ek zamla belirlenerek çifte artış almış olacak. Burada enflasyonun üzerinde verilecek ücret artışı ve vergi düzenlemesi sonrası milyonlarca çalışanın alım gücü artırılacak.

ASGARİ ÜCRETE %30 ZAM GELİRSE

Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11.058 TL brüt ücret ise 13.010 TL olacak. Böylece enflasyonun üzerinde zam belirlenerek, yeni ekonomi modelinin meyvelerinden olan milli gelir artışları tabana yayılacak. Asgari ücret 2022 Temmuz zammı da yaklaşık yüzde 30 civarında yapılmıştı.

ASGARİ ÜCRETE %35 ZAM GELİRSE

Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 35 zam yapılması durumunda net ücret 11.475 TL brüt ücret ise 13.500 TL olacak. Bu durumda Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına Ocak 2023 döneminde verilen refah payına benzer bir oran söz konusu olacak.

Asgari ücret yasal olarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bulunan yetkililerin oy çokluğu esasına göre uzlaşması sonrası belirleniyor. Hükümet burada hakem gibi görev yaparak, asgari ücretin belirlenmesi için kilit rolü oynuyor. İşçi, işveren ve hükümettin 5'er kişilik ekibinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu Haziran ayında toplanacak ve ön görüşmelerini yapacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının önemli bir kıstas olacağı son toplantı sonrası uzlaşılan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onayının ardından yeni asgari ücret için yasal düzenleme süreci başlayacak.