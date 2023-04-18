SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 | MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çoğunluğu deprem bölgesinde görevlendirilecek olan 45 bin sözleşmeli öğretmen için beklenen an geldi. 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılan sözlü sınavların sonuçları 18 Nisan Salı günü açıklanıyor. Bu nedenle 'Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2023, MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet' konuları, arama motorlarında en sık yapılan sorgulamalar arasında yerini aldı. İşte detaylar ve tüm merak edilenler...

2023 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atama takviminde yer alan önemli tarihleri adaylarla paylaşmıştı. Takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 18 Nisan Salı günü açıklanacak. Sonuçların mesai saati sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor. Ancak sonuçların açıklanacağı saat hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar ilan edildiğinde haberimiz güncellenecektir.

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2023 YILI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

👉Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

👉Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

👉Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

👉Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

👉Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

👉Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

👉Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

👉Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

👉Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

🔸SINIF ÖĞRETMENLİĞİ: 7 bin 878

🔸REHBERLİK: 3 bin 604

🔸OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ: 3 bin 269

🔸İLKÖĞRETİM MATEMATİK: 2 bin 656,

🔸DİN KÜLTÜRÜ VE AHLâK BİLGİSİ: 2 bin 604