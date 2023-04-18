💰1 DOLAR KAÇ TL? | 18 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

18 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Nisan 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 19,40 (Alış) - 19,41 (Satış)

EURO: 21,31 (Alış) - 21,32 (Satış)

STERLİN: 24,06 (Alış) - 24,18 (Satış)

1 DOLAR = 19,41 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉18 Nisan Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.249,88

Gram altın satış: 1.250,11

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.149,00

Çeyrek altın satış: 2.183,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.299,00

Yarım altın satış: 4.367,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.571,00

Tam altın satış: 8.700,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.757,00

Cumhuriyet altını satış: 8.890,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.802,00

Ata altın satış: 8.932,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Nisan Salı günü saat 12.21 itibarıyla alınmıştır.