💰1 DOLAR KAÇ TL? | 18 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

18 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,40 (Alış) - 19,41 (Satış)
EURO: 21,31 (Alış) - 21,32 (Satış)
STERLİN: 24,06 (Alış) - 24,18 (Satış)
1 DOLAR = 19,41 TL
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👉18 Nisan Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.249,88
Gram altın satış: 1.250,11
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.149,00
Çeyrek altın satış: 2.183,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.299,00
Yarım altın satış: 4.367,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.571,00
Tam altın satış: 8.700,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.757,00
Cumhuriyet altını satış: 8.890,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.802,00
Ata altın satış: 8.932,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Nisan Salı günü saat 12.21 itibarıyla alınmıştır.