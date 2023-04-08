Haberler Haberler ANKARA HAYMANA TOKİ CANLI | Ankara Haymana TOKİ kura çekilişi 8 Nisan - Ankara TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

ANKARA HAYMANA TOKİ CANLI | Ankara Haymana TOKİ kura çekilişi 8 Nisan - Ankara TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

TOKİ'nin Ankara Haymana'da İlk Evim projesi kapsamında yapacağı 185 konutun sahibi için kura çekilişleri 8 Nisan'da başlıyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, arama motorlarında 'Ankara Haymana TOKİ canlı izle, Ankara Haymana TOKİ kura çekilişi 8 Nisan, Ankara TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 07:36 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 08:00
ANKARA HAYMANA TOKİ CANLI | Ankara Haymana TOKİ kura çekilişi 8 Nisan - Ankara TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

ANKARA HAYMANA TOKİ CANLI İZLE | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem felaketinin ardından TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kuraları yeniden başladı. Ankara'nın Haymana ilçesi ile devam eden kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sitesinde canlı yayınlanıyor. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler için Ankara TOKİ canlı izle 8 Nisan, Ankara Haymana TOKİ kura çekilişi 2023 ve Ankara TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi'ni haberimizde derledik...

ANKARA HAYMANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ANKARA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İzmir'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 15 ilçede, ilk etapta 12.400 adet yapılacak.

ANKARA TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Kahramankazan: 800 konut
  • Polatlı: 700 konut
  • Kızılcahamam: 63 konut

3 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Ayaş 4. Etap: 300 konut
  • Şereflikoçhisar: 311 konut
  • Çamlıdere 2. Etap: 100 konut
  • Bala 3. Etap: 160 konut
  • Beypazarı: 150 konut
  • Evren: 150 konut
  • Nallıhan Çayırhan: 100 konut

4-5 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut

6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Sincan Yenipeçenek: 4800 konut

9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Sincan Saraycık: 1626 konut

10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Mamak: 3645 konut

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