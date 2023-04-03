MART ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? - TÜİK 2023 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi

MART ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? | 2023 yılının ilk enflasyon verileri vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Kira artış oranları ve maaş zamları dahil birçok alanı etkileyen Mart enflasyonu hakkında arama motorlarında TÜİK 2023 Mart enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

TÜİK 2023 MART ENFLASYONU NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Mart ayı enflasyonu da 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Mart ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için üçüncü veri olacak.

MART ENFLASYONU BEKLENTİ VE TAHMİNLERİ

TÜİK tarafından 3 Nisan Pazartesi günü açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Enflasyon beklenti anketine göre, ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.