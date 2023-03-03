Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 3 Mart Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 3 Mart Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

3 Mart Cuma 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 3 Mart Cuma günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 06:51
CANLI ALTIN FİYATLARI - 3 Mart Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 3 Mart Cuma günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉3 Mart Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.116,67

Gram altın satış: 1.116,88

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.853,00

Çeyrek altın satış: 1.874,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.706,00

Yarım altın satış: 3.747,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.389,00

Tam altın satış: 7.466,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.538,00

Cumhuriyet altını satış: 7.652,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.586,00

Ata altın satış: 7.658,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Mart Cuma günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Orhan Gencebay asrın felaketi sonrası duygularını notalara döktü! "Ey vatanım sen benim cennetimsin"
6'lı koalisyonun kriz dolu toplantısının ardından çarpıcı sonuçlar! CHP ve İYİ Parti'nin anketlerdeki son oy oranı açıklandı
F.Bahçe'ye ABD'den merkez orta saha! Opsiyonlu kiralanacak
F.Bahçe'de 1 numaralı sıkıntı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Resmi Gazete'de bugün! EYT yürürlüğe girdi mi 3 Mart?
3 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı iptal mi?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları doluluk oranı (2 Mart 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! 01:03
Zafer Efes’in 87-82 Zafer Efes’in 87-82 01:00
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! 00:55
A. Efes Panathinaikos'u deplasmanda devirdi! A. Efes Panathinaikos'u deplasmanda devirdi! 00:50
Trabzonspor seçime gidiyor! İşte o tarih Trabzonspor seçime gidiyor! İşte o tarih 00:50
Dev proje hayata geçiyor! Sıradaki hedef... Dev proje hayata geçiyor! Sıradaki hedef... 00:50
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 6 yıldız yolcu F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 6 yıldız yolcu 00:50
Bu kez İspanya'dan Nicolo Zaniolo iddiası! Bu kez İspanya'dan Nicolo Zaniolo iddiası! 00:50
Ada basınından F.Bahçe iddiası: Türkiye'den rakip çıktı! Ada basınından F.Bahçe iddiası: Türkiye'den rakip çıktı! 00:50
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Talisca ve G.Saray... Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Talisca ve G.Saray... 00:50
F.Bahçe'den açıklama geldi! Peres ve Batshuayi... F.Bahçe'den açıklama geldi! Peres ve Batshuayi... 00:50
G.Saray'dan Boey'e yeni kontrat! G.Saray'dan Boey'e yeni kontrat! 00:50