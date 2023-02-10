Haberler Haberler En güzel cuma mesajları! Kısa, uzun ve resimli cuma mesajları - Resimli cuma mesajları! Yeni, en güzel, yeni cuma mesajları

En güzel cuma mesajları! Kısa, uzun ve resimli cuma mesajları - Resimli cuma mesajları! Yeni, en güzel, yeni cuma mesajları

İslam alemi için en özel günlerden biri olan ve her hafta camilerde kılınan Cuma namazı öncesinde ve sonrasında yapılacak işlemler vardır. Özellikle birçok kişi cuma mesajları, resimli cuma mesajları, Cuma namazı saatleri ve cuma namazında yapılacaklar hakkında bilgi edinmek adına araştırma yapıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı saatleri neler? En güzel ve özel Cuma mesajları nasıl olmalıdır? Resimli Cuma mesajları! | Resimli, sureli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri... | İstanbul Cuma namazı saatleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:39 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 07:07
En güzel cuma mesajları! Kısa, uzun ve resimli cuma mesajları - Resimli cuma mesajları! Yeni, en güzel, yeni cuma mesajları

Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet) İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Cuma gününün önemi
Cuma günü müslümanların bayramıdır. Müslümanlar cuma günlerini ibadetle geçirmelidir. Cuma günleriyle ilgili rivayet edilen bazı hadis-i şerifler şöyledir;

"Cuma günü günah işlemeden, selametle geçer ise diğer günler de selametle geçer" (İmam-ı Gazzali)
"Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana cehennemin ateşi haramdır" (Tirmizi)
"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim)

Cuma Suresi 9. Ayet
"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."

İşte en güzel cuma mesajları




"Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder." (Cuma Suresi 1. Ayet)




"O, ümmilere, içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir" (Cuma suresi 2. Ayet)


"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)



"Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir." (Cuma Suresi 8. Ayet)




"Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez." (Cuma Suresi 5. Ayet)














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