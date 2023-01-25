ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI SON DAKİKA | Er sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı | 2023 Şubat celbi e-Devlet askerlik yeri sorgula

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI SON DAKİKA | Askerlik görevini yerine getirmek isteyen kişilerin beklediği Şubat ayı celbi sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Şubat 2023 MSB e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranının erişime açıldığını duyurmasının ardından arama motorlarında 'Er sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı | 2023 Şubat celbi e-Devlet askerlik yeri sorgula' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

ER SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Milli Savunma Bakanlığı askeralma ekranı üzerinden, şubat dönemi askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

2023 ŞUBAT CELBİ E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Askerlik sınıflandırma yerleri, e-Devlet er sınıflandırma sonuçları ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.

2023 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ