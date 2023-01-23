RECEP AYININ İLK GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR? Recep ayının ilk gecesi okunacak dualar hangileri? Recep ayı ibadetleri

Üç ayların ilki olan Mübarek Recep ayının yaklaşmasıyla Recep ayının ilk günü ve ilk gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazların hangileri olduğu aratılmaya başlandı. İşte Recep ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlarla ilgili tüm bilgiler...

RECEP AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Recebin ilk 10 gününde okunabilir dua;

Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil-Kur'an

Daha sonra 100 kez;

Sübhanallahil-Hayyi'l-Kayyum

TEVBELERİN KABUL EDİLDİĞİ GECE

Cenâb-ı Hak, ölüm gelip çatmadan evvel tevbe edenleri, kapısından eli boş çevirmeyeceğini, Peygamber Efendimizin lisânından, şu hadîs-i kudsî ile bizlere haber veriyor:

"Kim bir hayır işlerse, ona bunun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da bunun karşılığı vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla, dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım." (Müslim, Zikir, 22)

Tevbe etmenin genel olarak belli bir vakti olmamakla birlikte, mübarek gün ve gecelerde, seher vakitlerinde ve namaz arkalarında yapılan tevbelerin kabul edilme umudu, diğer vakitlere göre daha yüksektir.

Hem mübarek üç ayların ilki, hem de dört haram aydan (Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem) bir tanesi olan Receb-i Şerîf ise, tevbe ve istiğfar ayıdır. Çünkü bu aylarda dil ve gönüller temizlenerek Ramazan-ı Şerîf'in bereket ve feyizlerine hazırlanır.

"Receb ayında istiğfarı çoğaltın!" buyuran Rasûl-i Kibriyâ Efendimiz, Receb'in hilali gözüktüğünde ashâbına şöyle seslenirdi:

"Tevbe ayının hilâli gözüktü; Allah Teâlâ'ya bu ayda ilticâ eden, bu ayda O'ndan af isteyenlere müjdeler olsun."

Şöyle buyrulur: Receb ayının her saatinde Cehennem'den azatlılar vardır. Bu ayda çokça tevbe ve istiğfarla meşgul olunmak sûretiyle, kişinin o saatlerden birine denk gelmesi ve Cehennem'den âzad olunması umulur.

RECEP AYI:

(Receb'de, takva üzere oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler.) [Ebu Muhammed]

ŞABAN AYI:

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin, oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesai]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizi]

(Şaban'da üç gün oruç tutana, Hak teâlâ, Cennette bir yer hazırlar.) [Ey oğul ilmihali]

RAMAZAN AYI:

Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesai]

ÜÇ AYLAR'DA HANGİ İBADETLER YAPILMALIDIR?

Üç Aylar'da müminler farz ibadetlerin yanı sıra nafile ibadetlerle de daha fazla meşgul olmalı. Ramazan ayında farz olan oruç, Üç Aylar'da da büyük anlam ve önem kazanıyor. Yine farz namazlardan sonra en değerli namaz olan gece namazı olarak da bilinen teheccüd namazları Üç Aylar'da bol bol kılınmalı, dua edilmelidir.

Kendi malından Müslüman kardeşlerine vermek olan zekat farz bir ibadettir. Ancak zekatın yanı sıra verilen sadakalar da çok önemlidir. Bu mübarek aylarda bol bol sadaka vermek güzel bir ibadet şeklidir.

Müslümanlar için belirlenen yol haritasına var olan her şey bu aylarda daha dikkatli ve titiz bir şekilde yapılmaya gayret edilmeli. Faizden uzak durmak, yalan konuşmamak, gıybet etmemek, yetimin hakkını korumak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak...