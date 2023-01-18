Haberler Haberler VAPUR SEFERLERİ İPTAL | 18 Ocak Son dakika İstanbul vapur seferleri - İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal edilen seferler 18 Ocak Çarşamba

VAPUR SEFERLERİ İPTAL | 18 Ocak Son dakika İstanbul vapur seferleri - İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal edilen seferler 18 Ocak Çarşamba

Meteoroloji ve AFAD'ın günler öncesinden uyarılarını verdiği lodos, dün öğle saatlerinde İstanbul'a giriş yaptı. Kuvvetli rüzgar ile birlikte yağmur, günün ilk saatlerinde etkisini gösterirken megakentte bazı vapur seferleri de iptal edildi. Hava muhalefeti nedeniyle iptal olan deniz seferlerini araştıran vatandaşların arama motorlarında sorguladığı 18 Ocak 2023 Son dakika İstanbul vapur seferleri iptal mi? - İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal edilen seferler konularını haberimizde derledik. İşte 18 Ocak Çarşamba iptal olan seferler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:00
VAPUR SEFERLERİ İPTAL | 18 Ocak Son dakika İstanbul vapur seferleri - İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal edilen seferler 18 Ocak Çarşamba

VAPUR SEFERLERİ İPTAL 18 OCAK 2023 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir İstanbullulara verdiği uyarıların ardından beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak, dün öğle saatlerinde megakente giriş yapmasının ardından gece vakti şiddetini artırdı. 18 Ocak Çarşamba günü yağmurlu ve rüzgarlı bir havaya uyanan İstanbullular, deniz ulaşımında aksamaların yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Peki İstanbul vapur seferleri iptal mi? İşte son dakika İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal edilen seferler (18 Ocak 2023)...

18 OCAK İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İDO ve BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

18 OCAK İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

🚤07.45kalkışlı Bandırma-Yenikapı-Kadıköy Sefer İptali🚤

🚤07.30 kalkışlı ve 11.45 varışlı Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy Sefer İptali🚤

18 OCAK BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

🚤07.00 kalkışlı Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Sefer İptali🚤

🚤08.30 kalkışlı İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) Sefer İptali🚤

🚤09.30 kalkışlı Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Sefer İptali🚤

🚤09.30 kalkışlı Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) Sefer İptali🚤

🚤10.00 kalkışlı Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Sefer İptali🚤

🚤10.30 kalkışlı İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) Sefer İptali🚤

18 OCAK ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda ise iptal edilen hatlar şöyle sıralandı:

  • Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
  • Bostancı-Karaköy-Kabataş
  • Maltepe-Adalar
  • Beşiktaş-Adalar
  • Avcılar-Bostancı
  • Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
  • Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)

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