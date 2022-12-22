Haberler Haberler İSKİ SU KESİNTİSİ – 22 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ – 22 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 22 Aralık Perşembe 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 07:50 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 08:20
İSKİ SU KESİNTİSİ – 22 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 22 Aralık Perşembe 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

22 ARALIK 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İSKİ'nin resmi internet sitesinde, 22 Aralık Perşembe 2022 tarihli planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Gün içinde sıklıkla güncellenen siteye yeni kesinti bölgeleri girildiğinde haberimiz güncellenecektir.

İSKİ'nin planlı su kesintilerinin yer aldığı internet sayfasında şu ifadeler yer alıyor:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

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