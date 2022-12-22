Haberler Haberler ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Artvin TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Artvin kazananlar isim listesi

ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Artvin TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Artvin kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğ TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Artvin'de yapılan kura çekilişi tamamlandı. Merkez ilçede yapılacak 500 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Artvin TOKİ kura çekiliş sonuçları, Artvin TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Artvin kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 07:50 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 08:10
ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Artvin TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Artvin kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Artvin'de kura çekilişleri 21 Aralık tarihinde yapıldı. Merkez ilçesinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Artvin TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Artvin kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ARTVİN KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ARTVİN İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • MERKEZ: 500 konut
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