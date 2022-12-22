ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Artvin TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Artvin kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Artvin'de kura çekilişleri 21 Aralık tarihinde yapıldı. Merkez ilçesinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Artvin TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Artvin kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ARTVİN KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ARTVİN İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI