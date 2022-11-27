Haberler Haberler 29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı

29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı

29. DÖNEM Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) ön başvuruların tamamlanmasının ardından polis adayları, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. On binlerce adayın başvurduğu POMEM sınavına girmeye hak kazanacak 12 bin kişinin belirleneceği başvurularla ilgili arama motorlarında araştırılan POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 13:00
29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı

29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | Lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın ve ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere toplam 13 bin öğrenciye bünyesinde eğitim vereceğini açıklayan POMEM için ön başvuru süreci tamamlandı. 25 Kasım'da sona eren başvurulan ardından POMEM bünyesine dahil olmak isteyen adaylar arama motorlarında POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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POMEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

29. Dönem POMEM başvuruları 25 Kasım tarihinde tamamlandı ve gözler Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında başlayan POMEM başvurularının sonuçları aynı tarih içinde açıklanmıştı. Buna göre; POMEM başvuru sonuçlarının Aralık ayı itibariyle açıklanması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi kaynaklar tarafından net bir tarih bildirilmedi.

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POMEM ÖN BAŞVURU KABUL EDİLİRSE NE OLUR?

POMEM'in resmi internet sitesinde, ön başvuru sonrasında yaşanacak süreç şu ifadelerle anlatılmıştır:

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmü amirdir. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

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