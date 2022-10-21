Haberler Haberler Halil Mutlu'dan İlham Aliyev'in halter kaldırmasına yorum! "Çok korktum"

Halil Mutlu'dan İlham Aliyev'in halter kaldırmasına yorum! "Çok korktum"

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan gezisi kapsamında İlham Aliyev ile bir araya geldi. Buluşmada renkli anlar yaşanırken dünya halter şampiyonu Halil Mutlu, Aliyev'in halter kaldırması hakkında yorumda bulundu. Mutlu, "Halter kaldıran Aliyev'e bir şey olmasından korktum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 11:11
Halil Mutlu'dan İlham Aliyev'in halter kaldırmasına yorum! "Çok korktum"

Azerbaycan gezisi kapsamında Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte kurduğu Akıllı Tarım Köyü'nü gezen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir süre köyün içerisinde yer alan kampüsteki spor kulübünü ziyaret etmişti. Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan gezisinde yaşanan renkli anlardan biri ise Aliyev'in kampüsteki spor kulübünde halter kaldırmasıydı, bu anların fotoğraf karesi de epey gündem oldu. Aliyev'in halter kaldırırken çekilen fotoğraf karesinde Başkan Erdoğan ve dünya halter şampiyonu Halil Mutlu da vardı. Halil Mutlu'nun şaşkınlık içerisinde olduğu anlar fotoğraf karelerine yansımıştı.

"BENİ BİR SPORCU OLARAK ÇOK MUTLU ETTİ, GEZİNİN UNUTULMAZLARI ARASINDAYDI"

Aliyev'in halter kaldırdığı anlara şahit olan dünya halter şampiyonu Halil Mutlu, o an neler hissettiğini SABAH'a açıkladı. Mutlu, "Öncelikle halterin böyle bir gezide ön planda olması beni bir sporcu olarak çok mutlu etti. Azerbaycan cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu halter kaldırışı gezinin unutulmazları arasındaydı" ifadelerini kullandı.

"HALTER KALDIRAN ALİYEV'E BİR ŞEY OLMASINDAN KORKTUM"

Mutlu sözlerine şöyle devam etti: "Fakat benim de en korktuğum anlardan bir tanesiydi. Çünkü gençken yapılan bir sporu yaştan dolayı bıraktık, bugün gördüm ki, istediğin zaman, sporda yaşın o kadar da önemli olmadığını anlamış olduk. Tüm halter camiası adına çok mutlu olduk. Ben halteri kaldırmadan önce bir beş dakika ısınma isterdim. Benim de korkum da oydu. Allah korusun Aliyev'e bir şey olsaydı, orada halter sporu anlamında buna sebep olduğum için üzülürdüm."

"ALİYEV HALTER KALDIRARAK GENÇLERE ÖRNEK OLDU"

Aliyev'in halter tekniğini yorumlayan Mutlu şunları söyledi: "Tekniği biraz çalışırsa düzelir diye düşünüyorum ama fena değil. İlk kez halteri eline almış bir kişi için fena değil. Ufak bir çalışmayla düzelebilir. Aliyev burada gençlere bir örnek oldu. İstediğin zaman başarabilirsiniz diye. Sayın Aliyev başlattı, Azeri kardeşlerimiz de inşallah devam ettirecekler. Asıl mesaj bu olsa gerek bu halteri kaldırışta."

DİĞER
Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven'in eski eşinden yeni hamle!
Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez anlattı! 13 yıllık hayat arkadaşını kaybetmişti: "Son isteğiydi yemek nasip olmadı"
Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin
Buruk'un tatlı telaşı! O isimler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ajaccio - PSG maçı saat kaçta? Ajaccio - PSG maçı saat kaçta? 11:14
Gomis Sneijder'i geçti! Sırada o var Gomis Sneijder'i geçti! Sırada o var 11:09
Fırtına Sivas'ı konuk edecek! Sakatlar... Fırtına Sivas'ı konuk edecek! Sakatlar... 10:35
F.Bahçe Başakşehir'i konuk edecek F.Bahçe Başakşehir'i konuk edecek 10:32
Eyüpspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 10:22
Beşiktaş ve G.Saray'ın rakipleri belli oluyor | CANLI Beşiktaş ve G.Saray'ın rakipleri belli oluyor | CANLI 10:21
Daha Eski
Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun" Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun" 10:16
Antalyaspor - İstanbulspor maçı saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı saat kaçta? 10:14
Los Angeles derbisinde zafer Clippers'ın Los Angeles derbisinde zafer Clippers'ın 10:07
Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin 09:49
Buruk'un tatlı telaşı! O isimler... Buruk'un tatlı telaşı! O isimler... 09:46
İtalyan devi Crespo için devrede! İtalyan devi Crespo için devrede! 09:05