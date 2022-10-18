AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ MESAJLARI 2022 | 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajları resimli Facebook, Whatsapp, Instagram

18 Ekim 1991'de Meclis'te oy birliği ile 'bağımsızlık anayasa tasarısı' kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti, Bağımsızlık Günü'nün 31'inci yılını kutluyor. Kardeş ülkenin haklı gururu ve heyecanını paylaşmak isteyen vatandaşlar ise arama motorlarında Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajları 2022 | 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajları resimli Facebook, Whatsapp, Instagram konularına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte en güzel mesajlar...

AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ NEDİR? NE ZAMAN KUTLANIR?

Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü Azerbaycan'ın ana devlet bayramıdır. Bu tarih 18 Ekim'de her yıl kutlanmaktadır. Siyah Ocak olarak bilinen 19-20 Ocak 1990'da şiddetli çatlaklar yaşandı. 20. yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği'nin çöküşünün bir sonucu olarak, Azerbaycan bağımsızlığını yeniden kazanmıştır. 8 Ekim 1991'de, Azerbaycan Yüksek Sovyeti'nin olağanüstü toplantısı 4 gün boyunca gerçekleştirildi. Son olarak, 18 Ekim 1991'de, Azerbaycan Yüksek Sovyeti (şimdiki Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi), Azerbaycan'ın Bağımsızlık Deklarasyonuyla ilgili bir Anayasa Yasasını kabul etti. Aralık 1991'de bir referandum tarafından onaylanan beyan oldu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, bağımsız Azerbaycan devletinin 1918-1920 yıllarında var olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin yasal halefi olduğunu belirtmektedir. Anayasa 6 bölümden ve 32 maddeden oluşmaktadır. 29 Aralık 1991 tarihinde yapılan ülke çapındaki referandumda konu tartışıldı ve nüfusun% 95'i ülkenin bağımsızlığı lehine oy kullandı. Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden tesis ettikten sonra Azerbaycan bayrağı, Azerbaycan Ulusal Marşı ve Azerbaycan arması ile ilgili yasalar kabul edildi.

AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ MESAJLARI 2022

Bağımsızlığın yeniden sağlandığı Azerbaycan'da huzurun 31. yılı. Kardeşimizin bağımsızlığı kutlu olsun!

Azerbaycan'ın dostu dostumuz. Düşmanı düşmanımızdır. Ayımız yıldızımız bir. Toprağımız göğümüz bir. Senin zaferin bizim zaferimiz. Senin şehidin bizim şehidimizdir.

"İki Devlet Bir millet" şuuruyla yan yana, omuz omuza olduğumuz Azerbaycan'ın bağımsızlığı bizleri her zaman gururlandırmaktadır. 18 Ekim Bağımsızlık Günü kutlu olsun!

"Azerbaycan'ın kederi bizim kederimizdir. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Dağ iseniz toprak biziz. Dal iseniz yaprak biziz. Türkiye'yiz, Anadolu'yuz, Azerbaycan'ız." Bağımsızlığın kutlu olsun can Azerbaycan!

"Dinimiz bir dilimiz bir Ayımız bir yılımız bir Aşkımız bir yolumuz bir Azerbaycan-Türkiye"

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