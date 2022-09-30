TOKİ'YE AİLESİYLE YAŞAYAN GENÇ BAŞVURABİLİR Mİ? | Anne, babasının evi olan TOKİ'ye başvurabilir mi?

TOKİ'YE AİLESİYLE YAŞAYAN GENÇ BAŞVURABİLİR Mİ? - Yurt genelinde başlatılan sosyal konut projesi büyük heyecan yarattı. Birçok vatandaşımız ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuruda bulunuyor. Ancak TOKİ başvuruları ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, Ailesiyle yaşayan genç TOKİ'ye başvurabilir mi? İşte detaylar...

TOKİ'YE AİLESİYLE YAŞAYAN GENÇ BAŞVURABİLİR Mİ?

18-30 yaş arasında ailesiyle yaşayan gençlerin tamamı TOKİ konutlarına başvuruda bulunabilir. Ailenin geliri başvuru yapan gencin geliri sayılmayacak.