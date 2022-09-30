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TOKİ'YE AİLESİYLE YAŞAYAN GENÇ BAŞVURABİLİR Mİ? | Anne, babasının evi olan TOKİ'ye başvurabilir mi?

TOKİ milyonları ev sahibi yapmak için harekete geçti ve Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesini başlattı. Başvuruların başlamasıyla birlikte büyük ilgi oluştu. Bu durum birçok detayın araştırılmasını sağladı. Özellikle başvuru şartları merak ediliyor. Ailesiyle yaşayan genç TOKİ'ye başvurabilir mi? Anne, babasının evi olan TOKİ'ye başvurabilir mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:00
TOKİ'YE AİLESİYLE YAŞAYAN GENÇ BAŞVURABİLİR Mİ? | Anne, babasının evi olan TOKİ'ye başvurabilir mi?

TOKİ'YE AİLESİYLE YAŞAYAN GENÇ BAŞVURABİLİR Mİ? - Yurt genelinde başlatılan sosyal konut projesi büyük heyecan yarattı. Birçok vatandaşımız ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuruda bulunuyor. Ancak TOKİ başvuruları ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, Ailesiyle yaşayan genç TOKİ'ye başvurabilir mi? İşte detaylar...

TOKİ'YE AİLESİYLE YAŞAYAN GENÇ BAŞVURABİLİR Mİ?

18-30 yaş arasında ailesiyle yaşayan gençlerin tamamı TOKİ konutlarına başvuruda bulunabilir. Ailenin geliri başvuru yapan gencin geliri sayılmayacak.

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