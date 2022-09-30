Haberler Haberler TOKİ EVLERİ BORÇ BİTMEDEN SATILABİLECEK Mİ? | TOKİ evleri kiralanabilir mi? Ne zaman satılabilir?

TOKİ EVLERİ BORÇ BİTMEDEN SATILABİLECEK Mİ? | TOKİ evleri kiralanabilir mi? Ne zaman satılabilir?

TOKİ milyonları ev sahibi yapmak için harekete geçti ve Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesini başlattı. Başvuruların başlamasıyla birlikte büyük ilgi oluştu. Bu durum birçok detayın araştırılmasını sağladı. TOKİ'den ev alma hakkı kazananlar evlerini ne zaman satabilecek? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 09:36 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:09
TOKİ EVLERİ BORÇ BİTMEDEN SATILABİLECEK Mİ? | TOKİ evleri kiralanabilir mi? Ne zaman satılabilir?

TOKİ EVLERİ BORÇ BİTMEDEN SATILABİLECEK Mİ? - Yurt genelinde başlatılan sosyal konut projesi büyük heyecan yarattı. Birçok vatandaşımız ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuruda bulunuyor. Ancak TOKİ başvuruları ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, TOKİ evleri borç bitmeden satılabilecek mi? TOKİ evleri kiralanabilir mi? İşte detaylar...

TOKİ EVLERİ BORÇ BİTMEDEN SATILABİLECEK Mİ?

TOKİ'den ev alma hakkı kazanan vatandaşlar ev taksitleri bitmeden satış gerçekleştiremeyecek.

TOKİ EVLERİ KİRALANABİLİR Mİ?

TOKİ'nin şartnamesine göre alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

DİĞER
İzzet Antebi ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Tuvana Türkay aileye girdi! Böyle görüntülendi!
Umur Evirgen, sosyal medyadan Alina Boz'a yorum yağdırdı! Rahatsız olan güzel oyuncu, Evirgen'i takipten çıktı
Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya...
Jesus'tan Beşiktaş tarifesi! İşte derbi planı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SİİRT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Siirt TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
SİNOP HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Sinop TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
ŞIRNAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Şırnak TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
TEKİRDAĞ HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Tekirdağ TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
TOKAT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Tokat TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli'den Kim Min Jae kararı! "F.Bahçe'de yaşananlar..." Napoli'den Kim Min Jae kararı! "F.Bahçe'de yaşananlar..." 09:46
Avustralya - Çin maçı saat kaçta? Avustralya - Çin maçı saat kaçta? 09:41
ABD - Kanada maçı saat kaçta? ABD - Kanada maçı saat kaçta? 09:30
Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya... Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya... 09:24
İlkay Gündoğan'a sürpriz talip! İlkay Gündoğan'a sürpriz talip! 08:06
Muhteşem şölen Muhteşem şölen 06:37
Daha Eski
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 00:00
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 23:59
Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." 23:57
Muşspor uzatmalarda turladı! Muşspor uzatmalarda turladı! 23:57
G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi 23:57
Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." 23:57