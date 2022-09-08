Vatandaşların anbean takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ediyor. Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesiyle piyasalarda dengesizlik yaşanırken dolar ve altın kurlarıyla yakından ilgili vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 8 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

8 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,23 (Alış) - 18,25 (Satış)

EURO: 18,24 (Alış) - 18,26 (Satış)

STERLİN: 20,90 (Alış) - 21,00 (Satış)

1 DOLAR = 18,25 TL

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1007,41 (Alış) - 1007,57 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.663,00 (Alış) - 1.680,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.316,00 (Alış) - 3.356,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.632,00 (Alış) - 6.690,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.734,00 (Alış) - 6.836,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.15 itibarıyla güncellenmiştir.