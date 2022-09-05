Haberler Haberler EYLÜL AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA | Kira artış oranı yüzde kaç oldu? - Eylül enflasyon ve kira zammı

EYLÜL AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA | Kira artış oranı yüzde kaç oldu? - Eylül enflasyon ve kira zammı

TÜİK'in Eylül ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından kira zam oranları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Eylül ayı kira zammını hesaplamak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Kira artış oranı yüzde kaç oldu? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte ÜFE TÜFE hesaplarıyla eylül ayı kira artış oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 10:12 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 10:13
EYLÜL AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA | Kira artış oranı yüzde kaç oldu? - Eylül enflasyon ve kira zammı

Konut kira artış oranı ve Eylül ayı kira zammının ne kadar olduğu gündemde yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, ne kadar kira ödeyeceğini ve kirasına ne kadar zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte TÜİK'in verileriyle Eylül ayı kira artış oranı hesaplama...

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

  • Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Haziran ayı kira artış tutarı: 250
  • Haziran ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

Örnek konut kirası: 2.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Haziran ayı kira artış tutarı: 500
  • Haziran ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

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