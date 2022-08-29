Haberler Haberler UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORULARI | Uzman öğretmen örnek soru ve cevapları PDF indir - Başöğretmenlik sınavı soruları

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORULARI | Uzman öğretmen örnek soru ve cevapları PDF indir - Başöğretmenlik sınavı soruları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın örnek soruları MEB'in resmi sitesinde yayımlandı. Örnek soru ve cevapları araştıran çğretmenler için örnek sorulara ve cevaplara PDF olarak haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:01 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:20
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORULARI | Uzman öğretmen örnek soru ve cevapları PDF indir - Başöğretmenlik sınavı soruları

Millî Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım 2022'de ilk kez gerçekleştirilecek olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarının örnek soru kitapçığı PDF'ine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz 👇

👉UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

👉BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül - 03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanacak adayların belirlendiği başvuru sonuçları 10 Ekim 2022 tarihinde belli olacak.

Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Yazılı sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI VE EĞİTİMLER İÇİN BURAYA TIKLAYIN

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SERTİFİKALARI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanların uzman ve başöğretmenlik sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. Uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI VE EĞİTİMLER İÇİN BURAYA TIKLAYIN

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Uzman ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenlerde/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ile Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç çalışma alanı olarak belirlendi.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların üç çalışma alanı olarak belirlenen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için çalışma alanlarının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekiyor.

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (180 Saat)

  • Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (25 Saat) %15
  • Ölçme ve Değerlendirme (20 Saat) %12
  • Özel Eğitim ve Rehberlik (25 Saat) %15
  • Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları (20 Saat) %10
  • Eğitimde Kapsayıcılık (20 Saat) %12
  • Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (20 saat) %10
  • Sosyal Etkileşim ve İletişim (20 saat) %10
  • Dijital Yetkinlik (15 Saat) %8
  • Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (15 saat) %8

Başöğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (240 Saat)

  • Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (25 Saat) %12
  • Ölçme ve Değerlendirme (20 Saat) %8
  • Özel Eğitim ve Rehberlik (25 Saat) %12
  • Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları (20 Saat) %7
  • Eğitimde Kapsayıcılık (20 Saat) %8
  • Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (20 saat) %7
  • Sosyal Etkileşim ve İletişim (20 saat) %7
  • Dijital Yetkinlik (15 Saat) %6
  • Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (15 saat) %6
  • Okul Geliştirme ve Liderlik (30 Saat) %15
  • Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi (15 Saat) %6
  • Bilişsel Düşünme Becerileri (15 Saat) %6

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu! Adana Demirspor’dan ayrılıyor…
Alanya’da scooter faciası! Otomobil çarptı 1 turist öldü
Fenerbahçe 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon...
G.Saray'dan forvet harekatı! Belotti olmadı o geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru başvuru tarihleri ve şartları
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET | Kırtasiye yardımı nedir, ne kadar, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları, gerekli belgeler
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
Kendi adını Ghezzal eşinin adını Talisca yapacak!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erman Toroğlu: Pozisyon icabı... Erman Toroğlu: Pozisyon icabı... 20:17
Fenerbahçe 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... Fenerbahçe 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... 19:45
G.Saray Rezerv Lig'de Trabzonspor'u yendi! G.Saray Rezerv Lig'de Trabzonspor'u yendi! 19:28
Philippe Keny: Emre Belözoğlu ikna etti! Philippe Keny: Emre Belözoğlu ikna etti! 19:01
Belözoğlu: Türk futboluna hizmet etmek istiyorum Belözoğlu: Türk futboluna hizmet etmek istiyorum 18:51
G.Saray'da 42 yıl sonra bir ilk! G.Saray'da 42 yıl sonra bir ilk! 18:33
Daha Eski
Fransa'ya Mostafa damgası! Hocasından övgü dolu sözler Fransa'ya Mostafa damgası! Hocasından övgü dolu sözler 18:28
Konyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI Konyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI 17:52
F.Bahçe'nin Konyaspor maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Konyaspor maçı 11'i belli oldu! 17:42
Jorge Jesus: Çok gol atmak istiyoruz! Jorge Jesus: Çok gol atmak istiyoruz! 17:34
Berisha adım adım transfer oluyor! Yeni takımı... Berisha adım adım transfer oluyor! Yeni takımı... 17:13
Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? 17:11