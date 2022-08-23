Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 23 Ağustos Salı 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 23 Ağustos Salı 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

23 Ağustos 2022 altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları hem vatandaşlar tarafından hem de yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Vatandaşlar 'gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını araştırmaya devam ederken cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? CANLI ve güncel altın fiyatları, bugün altında anlık son durum haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 07:00 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 07:30
CANLI ALTIN FİYATLARI - 23 Ağustos Salı 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 23 Ağustos Salı günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉23 Ağustos Salı 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.011,01

Gram altın satış: 1.011,22

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.662,00

Çeyrek altın satış: 1.685,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.313,00

Yarım altın satış: 3.371,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.627,00

Tam altın satış: 6.718,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.771,00

Cumhuriyet altını satış: 6.873,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.800,00

Ata altın satış: 6.894,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Ağustos Salı günü saat 06.42 itibarıyla güncellenmiştir.

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