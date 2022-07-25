DOLAR NE KADAR OLDU? 25 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

25 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,83 (Alış) - 17,84 (Satış)

EURO: 18,23 (Alış) - 18,24 (Satış)

STERLİN: 21,34 (Alış) - 21,44 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 989,78 (Alış) - 989,96 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.623,00 (Alış) - 1.638,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.236,00 (Alış) - 3.277,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.473,00 (Alış) - 6.532,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.615,00 (Alış) - 6.715,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 11.41 itibariyle alınmıştır.