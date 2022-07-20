Haberler Haberler KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI | 2022 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları sorgulama ekranı

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI | 2022 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları merakla bekleniyordu. 30 Haziran ile 7 Temmuz arasında tercihleri yapılan KPSS sınavı için yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı ÖSYM tarafından duyuruldu. 58,967 adayın tercih yaptığı KPSS'de 1875 aday yerleşti. Lisansta 3 kontenjan noşta kaldı. Peki, KPSS sonuçlarına nasıl bakılır? KPSS sınav sonuç sorgulama....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:00
KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI | 2022 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları sorgulama ekranı

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA - KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM yaptığı açıklama ile sonuçları duyurdu. ÖSYM resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadelerine yer verdi.

KPSS-2022/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

3 KONTENJAN BOŞTA KALDI!

KPSS'de tercih yapan 58,967 kişi'den 1875 aday yerleşmeyi başardı. 1878 kontenjan bulunan KPSS yerleştirmede 3 kontenjan açıkta kaldı.

KPSS EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor istemişti! Jason Denayer'in yeni takımı...
Mesai saatleri değişiyor! Esnek çalışma geliyor! Türkiye'de istihdamda yeni model
Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te!
Çarpıcı yorum! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EYT SON DAKİKA | EYT SON DURUM NEDİR?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU: ÜNİVERSİTE TABAN TAVAN PUANLARI - YKS 2022 TERCİHLERİ
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇ EKRANI
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maccabi Haifa - Olympiakos maçı saat kaçta? Maccabi Haifa - Olympiakos maçı saat kaçta? 10:40
HJK Helsinki - Viktoria Plzen maçı saat kaçta? HJK Helsinki - Viktoria Plzen maçı saat kaçta? 10:31
Başakşehir'in rakibi Maccabi Netanya! Mesut Özil... Başakşehir'in rakibi Maccabi Netanya! Mesut Özil... 10:20
Matthijs de Ligt B. Münih'te! İşte bonservis bedeli Matthijs de Ligt B. Münih'te! İşte bonservis bedeli 10:13
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 10:08
G.Saray'da orta saha depremi! Teklifi reddetti G.Saray'da orta saha depremi! Teklifi reddetti 09:53
Daha Eski
D. Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? D. Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:10
Çarpıcı yorum! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..." Çarpıcı yorum! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..." 08:17
Vale! Vale! 06:41
Haji Wright’tan 3 yıllık imza Haji Wright’tan 3 yıllık imza 01:26
Aslan golsüz bitirdi Aslan golsüz bitirdi 01:24
Serdar'dan özür mesajı! Serdar'dan özür mesajı! 01:12